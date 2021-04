Contra todo pronóstico, E3 sí se va a realizar en 2021. Tras saltarse un año, muchos alcanzaron a creer que esta iba a ser la puntilla final en el ataúd de un evento que se ha vuelto cada vez más irrelevante, pero aquí lo tenemos con fuerzas renovadas y completamente digital.

Uno de los estudios que ya confirmó su participación en E3 2021 es Ubisoft. Su próxima presentación digital ‘Ubisoft Forward’ se realizará en contexto con ese evento el sábado 12 de junio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). Podremos verla en los canales oficiales de la compañía en plataformas como YouTube y Twitch.

¿Qué juegos mostrará Ubisoft ese día? Esto es lo que creemos que veremos de franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, Prince of Persia, Beyond Good and Evil e incluso Star Wars en E3 2021.

¿Revelarán nueva información sobre Far Cry 6 en E3 2021?

Es seguro que sí. No dudamos que nos van a mostrar un nuevo tráiler, probablemente de jugabilidad, e incluso podríamos conocer la fecha definitiva de lanzamiento de este esperado título. Inicialmente se había programado su lanzamiento para el pasado febrero, pero fue aplazado a un periodo ambiguo que se extiende hasta marzo de 2022. Esperamos no tener que esperar tanto.

Si quieren conocer todo lo que sabemos antes del E3 2021 sobre Far Cry 6, den una mirada a este artículo.

¿Tendremos información sobre Rainbow Six Quarantine en E3 2021?

Creemos que sí. Entre la información que se va a dar sobre este esperado ‘spin-off’ sobrenatural de Rainbow Six en E3 2021 estará su nuevo nombre (no puede seguirse llamando Quarantine en medio de una pandemia mundial). Tal vez conozcamos su nueva fecha de lanzamiento, que fue aplazada para el mismo periodo que Far Cry 6.

Hablando de Rainbow Six, Ubisoft seguramente mostrará algunas sorpresas que llegarán a Siege durante su ‘año 6’ de contenido.

¿Ubisoft revivirá Skull & Bones para E3 2021?

En teoría, no puede «revivirlo» porque no está oficialmente muerto, pero muchos jugadores temen lo peor para este proyecto. Skull & Bones fue anunciado en E3 2017 y se supone que lo tendríamos en nuestras manos el año siguiente, pero ha sido aplazado una y otra vez. La última vez que supimos sobre este fue en septiembre de 2020, cuando se confirmó que seguía en desarrollo en Ubisoft Singapur con una «nueva visión».

Queremos ver de nuevo este título en E3 2021, tal vez con una nueva fecha de lanzamiento. Si está ausente, temeríamos encontrar un escueto comunicado oficial en nuestros correos anunciando su cancelación.

¿Veremos algo sobre Beyond Good and Evil 2 en E3 2021?

Si no es así, romperán nuestro corazón una vez más. Los fanáticos del primer Beyond Good and Evil llevamos más de 17 años esperando esta secuela y la falta de información sobre este título, que fue confirmado oficialmente en 2016, es desesperante. Lo último que vimos al respecto fue un tráiler que mostraron en E3 2018.

Cuando el director Michel Ancel anunció su retiro del mundo de los videojuegos en medio de los escándalos sobre acoso sexual y laboral en Ubisoft, dijo que el título quedaba en buenas manos. Esperamos que sea cierto y podamos ver el actual estado de Beyond Good and Evil 2 en E3 2021.

¿Ubisoft mostrará el ‘remake’ de Prince of Persia: Sands of Time en E3 2021?

También estamos seguros de esto. Este título iba salir originalmente el pasado 21 de enero, pero fue aplazado tras recibir múltiples críticas de los jugadores y la prensa hacia la calidad gráfica vista en los tráileres. Se supone que iba a llegar en marzo, pero tampoco fue así.

Las mejoras que necesita este juego probablemente iban a tomar más de un par de meses, pero creemos que Ubisoft querrá darnos una muestra del retoque visual con un nuevo tráiler en E3. También podríamos conocer una nueva fecha de lanzamiento de este ‘remake’ del clásico de 2003.

¿Qué hay de Riders Republic?

Este título de deportes extremos de Ubisoft Annecy, los mismos que nos brindaron Steep, fue anunciado en septiembre del año pasado. En ese momento se dijo que planeaban lanzarlo en 2021 y no hemos escuchado nada que indique que no será así. Por lo tanto, esperamos ver no solo un nuevo tráiler de Riders Republic, sino una fecha más precisa de lanzamiento.

¿Un nuevo Assassin’s Creed en E3 2021?

Hace algunos meses se filtró un arte conceptual de John Bigorgne, empleado de Ubisoft Montreal, que sugiere que el próximo Assassin’s Creed podría desarrollarse en Japón medieval (¿acaso Ghost of Tsushima no es exactamente eso?) o China. Junto a esto comenzaron los rumores de que la saga abandonaría su tradición bienal y tendríamos una nueva entrega en 2021.

La verdad es que estos rumores no tienen mucho fundamento. Otros creen que el próximo Assassin’s Creed se desarrollaría en Malta o Brasil, de acuerdo a lo dicho por el escritor Alain Mercieca en una entrevista reciente. Sea lo que sea, ¿Veremos un nuevo Assassin’s Creed en E3 2021?

Es poco probable. Lo más seguro es que Ubisoft continúe su tendencia a anunciar estos juegos el mismo año de sus lanzamientos y que la próxima entrega llegue en 2022. Sin embargo, no lo descartamos por completo. ¿Tal vez anuncien un ‘spin-off’?

Lo que sí es probable es que nos muestren más sobre la segunda expansión DLC de Assassin’s Creed Valhalla: El asedio a Paris. El primer DLC, La furia de los Druidas, estará disponible a partir del 13 de mayo, un mes antes del E3.

¿Veremos el juego de Star Wars de Ubisoft en E3 2021?

En enero, LucasFilm nos sorprendió con la noticia de que Ubisoft Massive —el mismo estudio detrás de The Division— estaba trabajando en un nuevo título de Star Wars, acabando con la exclusividad que EA tenía sobre la franquicia en el mundo de los videojuegos.

Aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo lleva trabajando el estudio en este título de Star Wars, creemos que es demasiado pronto para que nos puedan mostrar algo en E3 2021. Es más probable que este estudio muestre algo sobre el nuevo contenido que está preparando para The Division 2.

¿En qué fecha se celebrará E3 2021?

Las presentaciones especiales de E3 2021 se llevarán a cabo entre el 12 y 15 de junio. Todavía no conocemos los horarios puntuales de las diferentes presentaciones. A pesar de lo que decían los rumores semanas atrás, no cobrarán a la audiencia para poder verlas.

