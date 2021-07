A pesar de las buenas ventas de sus juegos, hay un revolcón en el interior de Ubisoft. No solo está dando un importante giro a su negocio para darle más importancia a los juegos como servicio, sino que debe lidiar con una demanda causada por el abuso y acoso laboral en sus oficinas. Por si fuera poco, va a apagar los servidores de un juego móvil en el que invirtieron mucho: Tom Clancy’s Elite Squad dejará de funcionar.

Tal vez no les resulte familiar el nombre Tom Clancy’s Elite Squad, el cual era un ‘crossover’ móvil de franquicias como Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, H.A.W.X., y EndWar. Tal vez lo recuerden si mencionamos la controversia que causó en 2020 por incluir simbología del movimiento Black Lives Matter para representar a los villanos.

Controversia o no, parece que este juego —el cual era un proyecto a cargo de Charlie Guillemot, hijo del CEO de Ubisoft— no estaba dando resultado. De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web oficial del juego, Tom Clancy’s Elite Squad dejará de ser actualizado y dejará de funcionar más adelante este mismo año.

¿Cuál es la fecha en la que Tom Clancy’s Elite Squad dejará de funcionar?

Los servidores serán apagados el 4 de octubre de 2021. No podremos volver a jugar este título a partir de ese día.

Según el equipo de desarrollo, esta no fue una decisión fácil y exploraron diferentes opciones para continuar su desarrollo. Pero llegaron a la conclusión de que ya no podían sostener el trabajo en este título.

Fuente: Ubisoft