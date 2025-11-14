Última actualización de Nintendo Switch y Switch 2 corrompe a Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl

Numerosos jugadores reportaron problemas con Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl de Nintendo Switch tras la actualización de ‘firmware’ de esta semana, también aplicada a Switch 2. Tanto Nintendo Switch como Switch 2 están ahora en la versión 21.0.0. Hemos probado personalmente con la primera consola Switch y en efecto los datos del ‘remake’ aparecen corruptos, tras una revisión del sistema que toma un tiempo, la única opción es volverlo a descargar.

Desconocemos el motivo, pero quienes instalamos la nueva actualización 21.1.0 experimentamos bloqueos en Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl al iniciarlo en Nintendo Switch y Switch 2. Esto puede comenzar incluso al encender la consola. Aparentemente no ocurre siempre, pero sí con bastante frecuencia. Una vez que el juego se bloquea, aparece una pantalla negra con el mensaje: «Se produjo un problema y el software se cerró».

Una vez vuelto a descargar Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, el juego arrancó normalmente y la partida no se ve afectada ya que se guarda de forma separada. Aunque el servicio en la nube de Nintendo Switch Online no esté habilitado para los RPG de Pokémon.

El asunto es que no es la primera vez que ocurre en Nintendo Switch. Una actualización a finales del 2024 hizo que todos los juegos instalados que tenía en una microSD –la cual aparentemente no era el problema– se corrompieran y tuviese que volver a descargarlos e instalar de nuevo. Ahora estos errores de compatibilidad son más comunes para juegos del primer Switch en Switch 2, pero pueden seguir ocurriendo en la primera consola híbrida de forma imprevista.