Indie on Focus – Ultimate ADOM: Caverns of Chaos

Cuando llegó al acceso anticipado de Steam el pasado 18 de febrero, Ultimate ADOM: Caverns of Chaos era todo un desastre. Más allá de sus no tan pulidas mecánicas, el juego estaba repleto de ‘bugs’ que lo hacían casi injugable. En el mejor de los casos, un error ocasional podía provocar una muerte no deseada. Ya que estamos hablando de un ‘roguelike’ diseñado a la antigua —pueden leer más al respecto aquí—, Ultimate ADOM: Caverns of Chaos era una experiencia nada gratificante tanto para fanáticos como primerizos del género ‘roguelike’.

Por fortuna, los desarrolladores continuaron puliendo el título durante los siguientes 6 meses hasta dejarlo en un mejor estado. Incluso con dichos retoques, ¿Ultimate ADOM: Caverns of Chaos merece la atención de los fanáticos del género? ¡Acompáñennos para averiguarlo!

Al ser un ‘roguelike’ diseñado a la antigua, Ultimate ADOM: Caverns of Chaos no es un juego muy complejo. De hecho, los que hayan jugado Ancient Domains of Mystery (1994) —el anterior proyecto del equipo de Thomas Biskup y uno de los exponentes más importantes del género durante los noventa— notarán que casi no introduce novedades con respecto a su predecesor. Lo más complejo del juego gira alrededor de la creación del avatar.

Antes del comienzo de cada partida, los jugadores pueden escoger entre cuatro personajes —cada uno con estadísticas y habilidades únicas— o crear un avatar desde cero. De escoger la última opción, los jugadores pueden elegir entre 7 razas, 8 facciones y 6 géneros. Dependiendo de sus selecciones, los jugadores tendrán ciertas habilidades y aptitudes desde el principio de la aventura. Sin embargo, eso no es todo. Al final del proceso, también pueden distribuir una serie de puntos para desbloquear otras habilidades de su preferencia.

Esta flexibilidad a la hora de crear ‘builds’ —la cual solo se expande a medida el avatar sube de nivel derrotando enemigos— y los calabozos generados proceduralmente garantizan que cada partida de Ultimate ADOM: Caverns of Chaos sea completamente única. No obstante, tal como se mencionó, las mecánicas del último juego de Thomas Biskup son todo menos complicadas.

Similar a los ‘roguelikes’ de antaño, la experiencia gira primordialmente alrededor de la exploración. Al fin y al cabo, el avatar debe explorar las siniestras Cavernas del Caos. El desplazamiento puede realizarse de forma manual o automática, por lo menos hasta que el personaje se tope con un personaje o enemigo. En el caso de lo último, tiene la opción de huir o hacerle frente. Si bien puede hacerlo con sus puños desnudos, lo más recomendable es explorar las cavernas en búsqueda de armaduras y armas más poderosas. También pueden encontrar runas y, al igual que en Ancient Domains of Mystery, utilizar la corrupción para obtener mutaciones beneficiosas. Ahora, cabe señalar que esto no es una garantía.

¿Cómo funciona el sistema de combate? Si bien los jugadores pueden escoger entre las habilidades a su disposición —al fin y al cabo, cada movimiento o acción consume un turno—, también pueden estrellarse contra sus enemigos para atacarlos y causarles daño físico.

Aunque por sí solo es un ‘roguelike’ decente, cabe señalar que Ultimate ADOM: Caverns of Chaos todavía palidece en varios aspectos con respecto a su predecesor. Por ejemplo, este último tiene una selección de 12 razas y 22 clases. Adicionalmente, la secuela podría beneficiarse de mejoras adicionales a la calidad de vida. Entre estas incluiríamos una opción o atajo para equipar automáticamente las mejores armas y armaduras en el inventario.

Copia digital de Ultimate ADOM: Caverns of Chaos para Steam brindada por Assemble Entertainment.