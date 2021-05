Five Nights at Freddy’s: Ultimate Custom Night es el más reciente juego de FNAF en llegar a consolas

Nos seguimos preparando para la llegada de Security Breach. Además del corto ‘beat ‘em up’ que Scott Cawthon nos regaló hace poco, otro de los títulos de la saga Five Nights at Freddy’s ha llegado a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. FNAF: Ultimate Custom Night ya está disponible para consolas.

Ultimate Custom Night es un título que combina a todos los seres animatrónicos que hemos enfrentado en los juegos de la franquicia con algunos nuevos. Podemos combinarlos de la forma en que queramos y con dificultad ajustable para que aparezcan y nos den un buen susto a lo largo de la partida. Tiene un total de 50 personajes a usar.

A pesar de ser una especie de «grandes éxitos», esta entrega de la saga Five Nights at Freddy’s cuenta con elementos secretos que revelan detalles sobre su enrevesada mitología y arroja luz sobre muchos de sus misterios. Con su llegada a consolas, solo queda faltando que Pizzeria Simulator de el salto y tendremos todos los títulos principales de la franquicia al alcance. Los demás están disponibles en una conveniente compilación desde finales de 2020.

Podemos encontrar FNAF: Ultimate Custom Night para consolas en Nintendo eShop y PS Store a $7.99 dólares (aproximadamente $30.600 pesos). La versión para Xbox cuesta $24.500 pesos.

Fuente: canal oficial de ClickTeamLLC en YouTube