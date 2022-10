Ultra Kaiju Monster Rancher – Reseña

El año pasado, Koei Tecmo celebró el aniversario 25 de Monster Rancher relanzando los dos primeros juegos en una colección. Monster Rancher 1 & 2 DX respetó los juegos originales y añadió mejoras como mayor velocidad y un modo ‘online’ francamente entretenido… que dejó de funcionar al poco tiempo. Por dicho modo dimos una buena calificación a la colección para Switch, pero desde el lanzamiento nunca más pudimos volver a acceder a los combates clasificatorios en línea.

Esto dejó un sabor amargo que hasta la fecha no ha sido resuelto. En su lugar, vemos cómo el ahora distribuidor Bandai Namco toma las riendas y lanza un nuevo título de Monster Rancher. Desarrollado por Koei Tecmo y que actúa como ‘crossover’ con Ultraman. La revelación de esta entrega a mediados del año daba la sensación que las probabilidades eran pocas para verlo lanzado en Occidente. Nos demostraron lo contrario.

2022 no ha estado exento de ‘kaiju’ gracias a juegos como Dawn of the Monsters o Kaiju Wars. Ahora bien, Ultra Kaiju Monster Rancher no trata sobre una encarnizada lucha contra ‘kaiju’ para recuperar la Tierra. Sino sobre la tradicional crianza y torneos que ostenta la franquicia desde sus inicios, sin mucho interés por revolucionar la familiar fórmula. Quizás sea una decisión por nostalgia o fidelidad, pero crecer un poco no caería mal.

¿El tamaño importa?

Esta última iteración de Monster Rancher sí crece pero en otro sentido literal. Como es de suponerse por su título, los ‘kaiju’ toman el papel principal de los monstruos tradicionales. Dicha celebración del ‘crossover’ con Ultraman pone su énfasis en los diferentes ‘kaiju’, mientras el «gigante de luz» es un protector que trae paz cuando alguno de estos se descontrola en un ataque de ira.

La isla lejana de Latour contiene a estos ‘kaiju’ en discos de piedra y normaliza su existencia una vez liberados. Probablemente sea un lugar paralelo al de anteriores juegos, sino es porque vemos a Holly –asistente y personaje del anime– y Colt –asistente en Monster Rancher 2–. Estos son algunos de los personajes que nos ayudan a criar los ‘kaiju’ y nos explican los elementos básicos. Su labor de enseñanza tampoco cambia en Ultra Kaiju Monster Rancher.

Aunque tratamos a monstruos gigantes o ‘kaiju’, la diferencia entre estos y criar monstruos tradicionales prácticamente no existe. En la granja podemos verlos ocupando grandes extensiones de terreno en el campo. Del mismo modo nos acompañan como si nada en el pueblo y en arenas de combate dedicadas. Estos ‘kaiju’ pueden ser para Monster Rancher lo que las transformaciones del fenómeno Dinamax para los monstruos de bolsillo de Game Freak.

Liberando el poder NFC

Siendo una versión por ahora exclusiva de Switch, la mecánica de «liberación de monstruos de sus discos de piedra» no usa una base de datos musical como Monster Rancher 1 & 2 DX. Para esto lo que hacemos es introducir una palabra cualquiera (como en Game Boy Advance) u opcionalmente escanear una tarjeta con tecnología NFC. Lamentablemente, los accesorios que más deberían funcionar en Switch no lo hacen en este juego: las figuras Amiibo.

Podemos utilizar tarjetas de transporte público, corporativas o cualquier otro periférico con datos de lectura NFC. Nada de la información original es reescrita, sobra aclarar, el juego solo se usa como lector. Cualquiera que sea el método, obtenemos un ‘kaiju’ para criar o entregar a la asociación de monstruos para que lo cuiden mientras no podemos. En cualquier momento podemos cambiar nuestro ‘kaiju’ o fusionarlo, una vez desbloqueada la opción.

En la granja todo funciona como en anteriores ocasiones, por semanas. Elegimos el alimento del mes, entrenamos a nuestro monstruo con tareas varias, lo enviamos con otros criadores o dejamos que descanse si la fatiga e ira lo agobian. Estos ‘kaiju’ son más territoriales que sus colegas menores. Así que en ocasiones alguno salvaje intentará dominar un área de entrenamiento y debemos enviar nuestro ‘kaiju’ para defender su honor y mejorar de paso.

La imprecisión de los combates

Los combates de Monster Rancher pueden ser un arma de doble filo, porque intentan alejarse de sus colegas monstruosos al no ser completamente por turnos o acción. Sin embargo, dicha decisión causa que el elemento final deje algunas dudas en su ejecución. Nuevamente controlamos la distancia entre nuestro ‘kaiju’ y el rival en batallas 1v1. En estas se tiene en cuenta la salud, el poder, la inteligencia, velocidad, defensa y habilidad de cada monstruo.

Las estadísticas cruciales son salud y poder. Mas con velocidad puede ejecutar mayor cantidad de ataques y con inteligencia pueden defenderse mejor en modo automático. Al estar cerca al rival podemos ejecutar ataques cuerpo a cuerpo (‘melee’) o pegarles un empujón para alejar ambas partes. En el extremo de cada pantalla tenemos los ataques a distancia, que suelen ser más poderosos pero cuyo porcentaje de precisión es menor.

Cada ataque utiliza puntos de ‘Guts’ (¿entrañas?), antes conocido como ‘Voluntad’. Cumplen el mismo rol de los MP o PP en otros RPG. Estos se recuperan por sí solos con el transcurso de la batalla y debemos esperar al número indicado para poder ejecutar un ataque más fuerte. En ocasiones los ‘kaiju’ se confunden y no pueden usar ningún movimiento, si este es muy joven y no es cercano al criador. El control manual es algo rígido, y si lo dejamos de forma automática la máquina no suele tomar las mejores decisiones. Contrario a los primeros juegos.

A veces dejarlos pelear automáticamente para probar nuestros niveles de crianza es interesante. Sin embargo, en el momento de los torneos que nos ayudan a subir de rango (S, A, B, C, D, E) no podemos confiar en dicha modalidad y la única solución es el dubitativo control manual.

¿Para fans de Ultraman o Monster Rancher?

Esta es una pregunta capciosa porque no mentimos si decimos que está agresivamente dirigido a los dos tipos de fanáticos. Los de Ultraman verán y criarán ‘kaiju’ clásicos que –como buen homenaje– siguen pareciendo personas con trajes de monstruos gigantes. Los de Monster Rancher no recibirán una experiencia comprometida del juego de 25 años, sino un título que hace exactamente lo mismo que las anteriores versiones, para bien o para mal.

Aparte encontrarán un DLC de 5 dólares con ‘skins’ de Ultraman el «gigante de luz» para el ‘kaiju’ Sevenger, un ‘kaiju’ Science Party Mocchi y seis objetos consumibles. No es mucho pero es lo que hay. De la fusión entre ‘kaiju’ es posible descubrir hasta 200 variantes y es un método absolutamente necesario si queremos coronarlos en los rangos más elevados. Los seguidores del género ‘Tokusatsu’ son los que más disfrutarán esta particular combinación de franquicias, sin lugar a dudas.

Ultra Kaiju Monster Rancher 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - Clásicas batallas de Monster Rancher, pero con 'kaiju.'

- Bizarros diseños de los 'kaiju.'

- El regreso de personajes antiguos como Holly y Colt.

- Uso de NFC. Lo que no nos gustó - Poca variedad jugable aún dependiente de menús.

- El 'grindeo' en la crianza.

- Control automático en las batallas no es lo más inteligente.

- Incompatibilidad con Amiibo. En resumen Aunque la franquicia de Koei Tecmo ha estado dormida durante muchos años, el relanzamiento de los primeros dos juegos fue solo un preparativo para Ultra Kaiju Monster Rancher. Esta verdadera nueva entrega contiene la misma experiencia de Monster Rancher pero basada en Ultraman. Es más una celebración al género 'Tokusatsu' que un sucesor del título de crianza de monstruos. Un raro exponente cuya preferencia por los 'kaiju' lo hace todavía más especial, pero jugablemente menos original.

Reseña hecha con una copia digital de Ultra Kaiju Monster Rancher para Nintendo Switch brindada por Bandai Namco.