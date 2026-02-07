Los Ultraentes de Pokémon Sun / Moon son el resultado de diseños rechazados por Ken Sugimori

El ilustrador Yusuke Omura, diseñador de personajes de Game Freak, reveló algunos orígenes interesantes para los Ultraentes en Pokémon Sun / Moon. Estas criaturas se introdujeron por primera vez en los juegos RPG de séptima generación para 3DS. No eran el tipo de Pokémon típico que estábamos acostumbrados a ver, ya que provienen de un espacio diferente, conocido como el Ultraespacio.

Cuando Omura creó los Ultraentes, no eran del todo nuevos para él. Esto se debe a que se inspiraron en diseños anteriores de Pokémon que Ken Sugimori –diseñador principal desde los inicios de la franquicia– rechazó. Sugimori es además cofundador de Game Freak y ha creado un montón de criaturas para la serie en el pasado.

“Diseñé los Ultraentes recordando algunos de los diseños que hice y que fueron rechazados por el sr. Sugimori, y decidí usar deliberadamente las razones por las que fueron rechazados y basar la dirección artística de los diseños en ellas. Así que, de alguna manera, son como una manifestación de mi propio resentimiento; bastante aterrador. Por supuesto, esto no significa que odie al sr. Sugimori ni nada por el estilo”, escribió Omura en Twitter/X.

Los fanáticos creen que los Ultraentes surgieron de “una combinación de motivos poco realistas”, “una completa aversión a los Pokémon” y “un sentimiento de pavor a primera vista”. Omura ha confirmado que su intención era crear la sensación de que “no son Pokémon en realidad”. Pese a que se puedan utilizar en combates como cualquier otro Pokémon. Como un MissingNo. más, pero legalmente no «glitcheados».

Vía: Automaton