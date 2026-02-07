Videojuegos

Los Ultraentes de Pokémon Sun / Moon son el resultado de diseños rechazados por Ken Sugimori

Ultra rechazados.

El ilustrador Yusuke Omura, diseñador de personajes de Game Freak, reveló algunos orígenes interesantes para los Ultraentes en Pokémon Sun / Moon. Estas criaturas se introdujeron por primera vez en los juegos RPG de séptima generación para 3DS. No eran el tipo de Pokémon típico que estábamos acostumbrados a ver, ya que provienen de un espacio diferente, conocido como el Ultraespacio.

Cuando Omura creó los Ultraentes, no eran del todo nuevos para él. Esto se debe a que se inspiraron en diseños anteriores de Pokémon que Ken Sugimori –diseñador principal desde los inicios de la franquicia– rechazó. Sugimori es además cofundador de Game Freak y ha creado un montón de criaturas para la serie en el pasado.

“Diseñé los Ultraentes recordando algunos de los diseños que hice y que fueron rechazados por el sr. Sugimori, y decidí usar deliberadamente las razones por las que fueron rechazados y basar la dirección artística de los diseños en ellas. Así que, de alguna manera, son como una manifestación de mi propio resentimiento; bastante aterrador. Por supuesto, esto no significa que odie al sr. Sugimori ni nada por el estilo”, escribió Omura en Twitter/X.

Los fanáticos creen que los Ultraentes surgieron de “una combinación de motivos poco realistas”, “una completa aversión a los Pokémon” y “un sentimiento de pavor a primera vista”. Omura ha confirmado que su intención era crear la sensación de que “no son Pokémon en realidad”. Pese a que se puedan utilizar en combates como cualquier otro Pokémon. Como un MissingNo. más, pero legalmente no «glitcheados».

Vía: Automaton

