Umamusume: Pretty Derby, fecha de todos los eventos y contenidos de diciembre de 2025

Cygames ha hecho público el calendario de lanzamientos de los banners de Trainees y cartas de soporte y de eventos de los contenidos de Navidad de Umamusume: Pretty Derby disponible durante diciembre de 2025. Este mes llegarán al juego también nuevos personajes, alts festivos y una amplia agenda de carreras competitivas.
Fecha de lanzamiento de los contenidos de diciembre de 2025 para el juego Umamusume: Pretty Derby
El contenido de Navidad de Umamusume: Pretty Derby inicia con el debut de la Trainee Kawakami Princess, cuyo banner estará activo desde el 1 hasta el 10 de diciembre, y posteriormente pasará al pool general de personajes. Kawakami Princess es una corredora de distancias Medium y Mile, con óptimo desempeño en Turf y un estilo de carrera de Late Surger. Su Unique Skill, llamado A Princess Must Seize Victory, incrementa su velocidad al activarse durante un desafío en la recta final. Además, otras incorporaciones como Manhattan Cafe estarán disponible 8 al 16 de diciembre), Tosen Jordan (18 al 29 de diciembre) y Mejiro Dober (28 de diciembre al 7 de enero de 2026).
El mes también contará con alts festival de Gold City y Symboli Rudolf del 14 al 25 de diciembre. En cuanto a las cartas de soporte, se reintroducirán opciones de alta utilidad como los reruns de SSR Stamina Seiun Sky, SSR Power Yaeno Muteki, SSR Power El Condor Pasa y la popular SSR Speed Kitasan Black.
Fecha de los eventos de Navidad de Umamusume: Pretty Derby
La programación de eventos en diciembre 2025 se enfocará en el aspecto competitivo:
- Legend Races: Se llevarán a cabo en dos períodos, enfrentando a los jugadores contra Biwa Hayahide, Matikanefukukitaru y Seiun Sky (4 al 13 de diciembre), y posteriormente contra Agnes Digital, Air Groove y Eishin Flash (22 al 31 de diciembre).
- Champions Meeting: Se realizarán dos ediciones: la Libra Cup (8 al 18 de diciembre) y la Scorpio Cup (28 de diciembre al 7 de enero de 2026), ambas instancias cruciales para la competición de alto nivel.
- Eventos de Historia: El mes incluye el Orchestra in Late Autumn Story Event (14 al 25 de diciembre) y el Fuji Kiseki’s Showtime Event (24 de diciembre al 4 de enero de 2026).
Cabe resaltar que, debido a ajustes de calendario, las versiones navideñas de Biwa Hayahide y Oguri Cap han sido reprogramadas para enero de 2026, la comunidad debe planificar la gestión de sus recursos de cara a estos lanzamientos y desafíos competitivos.
Vía: Siliconera