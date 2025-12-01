Umamusume: Pretty Derby, fecha de todos los eventos y contenidos de diciembre de 2025

El contenido de Navidad de Umamusume: Pretty Derby inicia con el debut de la Trainee Kawakami Princess, cuyo banner estará activo desde el 1 hasta el 10 de diciembre, y posteriormente pasará al pool general de personajes. Kawakami Princess es una corredora de distancias Medium y Mile, con óptimo desempeño en Turf y un estilo de carrera de Late Surger. Su Unique Skill, llamado A Princess Must Seize Victory, incrementa su velocidad al activarse durante un desafío en la recta final. Además, otras incorporaciones como Manhattan Cafe estarán disponible 8 al 16 de diciembre), Tosen Jordan (18 al 29 de diciembre) y Mejiro Dober (28 de diciembre al 7 de enero de 2026).

El mes también contará con alts festival de Gold City y Symboli Rudolf del 14 al 25 de diciembre. En cuanto a las cartas de soporte, se reintroducirán opciones de alta utilidad como los reruns de SSR Stamina Seiun Sky, SSR Power Yaeno Muteki, SSR Power El Condor Pasa y la popular SSR Speed Kitasan Black.

Fecha de los eventos de Navidad de Umamusume: Pretty Derby

La programación de eventos en diciembre 2025 se enfocará en el aspecto competitivo: