Umamusume: Pretty Derby, por fin llega el contenido de Halloween a la versión global

El contenido de temporada de la versión para Japón de Umamusume: Pretty Derby, correspondiente a la pasada celebración de Halloween por fin estará disponible para los jugadores de la versión global. Así lo reveló recientemente CyGames al compartir detalles de los nuevos alts de entrenamiento para Rice Shower y Super Creek, junto a dos cartas de soporte SSR con temática de la festividad.

¿Hasta cuándo estará disponible el banner de Halloween de Umamusume: Pretty Derby?

Este banner especial, denominado “Halloween Makeover”, estará disponible para los jugadores de Umamusume: Pretty Derby hasta el 6 de diciembre de 2025. Una vez finalizado este período, todos los nuevos personajes y cartas se añadirán permanentemente al pool de reclutamiento general del juego.

Estadísticas de los alts de entrenamiento para Rice Shower y Super Creek

Las nuevas versiones de las Umamusume mantienen un perfil estadístico base similar a sus variantes estándar, pero presentan variaciones en sus Growth Rates y habilidades.

Alt de entrenamiento Rol Principal Habilidades Clave Chiffon-Wrapped Mummy: Super Creek Diseñada como una Pace Chaser (corredora que se mantiene al ritmo del líder), enfocada en carreras de distancia Media y Larga en terreno Turf. Su habilidad única es Give Mummy a Hug, que asiste en la aceleración para romper el pelotón y adelantar en la recta final de la carrera, siempre que la posición sea favorable. Vampire Makeover: Rice Shower También orientada como una Pace Chaser para distancias Medias y Largas en Turf. Su habilidad única, Every Rose Has Its Fangs, es de naturaleza condicional. Esta restaura stamina (resistencia) solo si la Umamusume está bien posicionada y, simultáneamente, se encuentra bajo la presión de otra corredora.

Complementando las alts de Umamusume disponibles en noviembre de 2025, se introducen dos cartas de soporte SSR centradas en el arquetipo Late Surger: la carta Beware Halloween Night: Tamamo Cross (Power) y la carta Magical Heroine: Zenno Rob Roy (Speed). La Umamusume Chiffon-Wrapped Mummy: Super Creek cuenta con habilidades como Professor of Curvature y Mystifying Murmur, mientras que Vampire Makeover: Rice Shower incluye Tantalizing Trick y Corner Recovery. En cuanto a las cartas SSR, la de Tamamo Cross ofrece un skill que aumenta la velocidad en subidas ($15,000,000$ CC) para los Late Surgers, y la de Zenno Rob Roy puede otorgarles el skill Lie in Wait para recuperar stamina si están retrasados a mitad de carrera.

