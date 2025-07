Un buen juego arcade de rally como en los noventa, este es Old School Rally y llegará a consolas además de una demo

El juego de carreras de rally retro arcade, Old School Rally, dejará el Acceso Anticipado y se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam en temporada de fin de año, anunció el distribuidor Astrolabe Games y el desarrollador Frozen Lake Games. Una demo de Old School Rally estará disponible para PlayStation 5 y Switch el 10 de julio. Old School Rally se lanzó por primera vez en Acceso Anticipado para PC a través de Steam el 19 de julio del 2024.

Old School Rally presenta una estética visual nostálgica y una emocionante jugabilidad de carreras fiel a la época clásica. La versión de Acceso Anticipado de Old School Rally incluye muchas características y mejoras importantes solicitadas por la comunidad, como récords fantasma, sensibilidad de dirección, decoraciones alternativas, optimización de etapas y soporte de volante, además de nuevos coches, nuevas etapas, nuevas bandas sonoras y mucho más. A medida que avance el Acceso Anticipado, se irán incorporando al juego regularmente nuevos modos de juego, nuevas características y nuevo contenido.

El juego tiene gráficos de estilo retro cuidadosamente diseñados, que evocan los juegos de rally de finales de los noventa. Con una variedad de pistas de rally de todo el mundo, compite en diferentes superficies, como tierra, asfalto y nieve. Elige entre una diversa selección de coches de rally inspirados en leyendas del pasado, cada uno con características únicas. Desafía a otros pilotos de todo el mundo y llega a lo más alto de la clasificación. Intenta conseguir todos los logros a lo largo del juego.