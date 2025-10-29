Videojuegos

Un documental sobre el desarrollo de Den of Wolves celebrando el décimo aniversario de 10 Chambers

Una década de atracos.

El estudio sueco 10 Chambers, fundado en 2015, lanzó un nuevo cortometraje documental que explora la visión creativa detrás de su próximo juego de ciencia ficción y atracos, Den of Wolves. El documental incluye conversaciones con los desarrolladores principales intercaladas con imágenes del juego, y muestra cómo el equipo está aprovechando su experiencia con GTFO, Payday: The Heist y Payday 2 para crear una experiencia cooperativa, llena de acción ambientada en Midway City, donde los jugadores actúan como criminales a sueldo en una distopía corporativa.

El documental muestra el enfoque del estudio para la construcción del mundo, incluyendo la creación de más de 300 marcas corporativas ficticias, el diseño de las enormes megaestructuras de Midway City inspiradas en la arquitectura brutalista y la ciudad amurallada de Kowloon.

“Estamos dedicando mucho trabajo y tiempo a hacer de Midway una ciudad creíble. Aunque no es un juego de mundo abierto, tener el telón de fondo y saber que cada edificio y cada marca que ves tiene un propósito, también le da más valor al juego”, afirma Oscar J-T Holm, cofundador de 10 Chambers.

Fundada en 2015, este año se cumple el décimo aniversario de 10 Chambers. Para celebrarlo, han lanzado un sitio web con una cronología que resume la historia de la empresa, incluyendo fotografías antiguas e historias desconocidas.

“Personalmente, creo que es bastante patético que las empresas crean que a alguien le puede interesar su aniversario, independientemente del tiempo que lleven activas. Pero empezamos a echar la vista atrás y encontramos algunas fotos e historias divertidas, así que decidimos crear esta página web para ponerlas a disposición del público. Creo que hay algunas historias interesantes que nunca se han contado”, señala Robin Björkell, director de comunicaciones de 10 Chambers.

Den of Wolves tiene previsto su lanzamiento en Steam Early Access y actualmente está disponible para añadirlo a la lista de deseos en Steam.

