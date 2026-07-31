Un juego perdido de Pokémon para Nintendo DS aparece salvajemente en eBay, era exclusivo de estaciones de descarga

Pokémon Fishing Contest DS (2005) o PokéPark Fishing Contest DS era un minijuego de pesca distribuido exclusivamente mediante la función de Nintendo DS, Download Play. Solo se podía acceder a él en eventos especiales y en los Centros Pokémon de Japón y Taiwán, donde los jugadores lo descargaban de forma inalámbrica. El juego permanecía en la consola solo por 12 horas o hasta que esta se apagara, como los mismos demos que se podían descargar desde Wii. Su distribución se limitó a los establecimientos participantes entre mayo y agosto del 2005.

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Durante dos décadas ha sido el juego más elusivo en al historia de Pokémon dada la dificultad de poder realizar copias de respaldo de juegos almacenados en la RAM de la consola. Por supuesto, existían cartuchos físicos con el mismo para uso exclusivo de empleados, añadidos a consolas DS en las estaciones de descarga oficiales, pero estos son todavía más esquivos de encontrar. Ahora, un usuario alemán de eBay ha puesto a la venta lo que parece ser un cartucho de desarrollo para Nintendo DS, con archivos relacionados con Pokémon Fishing Contest DS por 7999 euros (aproximadamente $9000 USD).

El cartucho posee mayor tamaño que los tradicionales. A diferencia de las tarjetas de juego estándar de Nintendo DS, se trata de un cartucho de desarrollo con una sección superior que sobresale de la consola, ya que estas unidades nunca se destinaron al público ni a comercializarse. No está claro cómo el vendedor obtuvo el cartucho, tampoco confirmación de que contenga una versión jugable de Pokémon Fishing Contest DS.

«El artículo funciona correctamente y al probarlo en un Nintendo DS comercial, arranca con una pantalla en japonés que indica un programa de comunicación de clasificación de puntuaciones. No se ha confirmado la compatibilidad con Nintendo DSi y Nintendo 3DS. No se ha probado ni se garantiza ninguna funcionalidad adicional. Se vende exclusivamente como artículo físico, en su estado actual», señala la publicación.

Independientemente de lo que contenga el cartucho, es agradable ver que los aparentemente perdidos juegos de un día para otro resurjan de la nada, aunque el alto precio de estos productos dista mucho de ser un acto de preservación por parte de los vendedores.