Videojuegos

Un juego perdido de Pokémon para Nintendo DS aparece salvajemente en eBay, era exclusivo de estaciones de descarga

Elusivo Magikarp.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Pokémon Fishing Contest DS (2005) o PokéPark Fishing Contest DS era un minijuego de pesca distribuido exclusivamente mediante la función de Nintendo DS, Download Play. Solo se podía acceder a él en eventos especiales y en los Centros Pokémon de Japón y Taiwán, donde los jugadores lo descargaban de forma inalámbrica. El juego permanecía en la consola solo por 12 horas o hasta que esta se apagara, como los mismos demos que se podían descargar desde Wii. Su distribución se limitó a los establecimientos participantes entre mayo y agosto del 2005.

Pokémon Nintendo DS descarga
Pokémon Nintendo DS descarga

Durante dos décadas ha sido el juego más elusivo en al historia de Pokémon dada la dificultad de poder realizar copias de respaldo de juegos almacenados en la RAM de la consola. Por supuesto, existían cartuchos físicos con el mismo para uso exclusivo de empleados, añadidos a consolas DS en las estaciones de descarga oficiales, pero estos son todavía más esquivos de encontrar. Ahora, un usuario alemán de eBay ha puesto a la venta lo que parece ser un cartucho de desarrollo para Nintendo DS, con archivos relacionados con Pokémon Fishing Contest DS por 7999 euros (aproximadamente $9000 USD).

- Publicidad -

El cartucho posee mayor tamaño que los tradicionales. A diferencia de las tarjetas de juego estándar de Nintendo DS, se trata de un cartucho de desarrollo con una sección superior que sobresale de la consola, ya que estas unidades nunca se destinaron al público ni a comercializarse. No está claro cómo el vendedor obtuvo el cartucho, tampoco confirmación de que contenga una versión jugable de Pokémon Fishing Contest DS.

Pokémon Nintendo DS descarga

«El artículo funciona correctamente y al probarlo en un Nintendo DS comercial, arranca con una pantalla en japonés que indica un programa de comunicación de clasificación de puntuaciones. No se ha confirmado la compatibilidad con Nintendo DSi y Nintendo 3DS. No se ha probado ni se garantiza ninguna funcionalidad adicional. Se vende exclusivamente como artículo físico, en su estado actual», señala la publicación.

Independientemente de lo que contenga el cartucho, es agradable ver que los aparentemente perdidos juegos de un día para otro resurjan de la nada, aunque el alto precio de estos productos dista mucho de ser un acto de preservación por parte de los vendedores.

🐠

Pesca milagrosa

Pokémon Pokopia: consigue escamas para Feebas en este evento especial
Pokémon Pokopia: consigue escamas para Feebas en este…
La nueva colaboración entre Pokémon y Boss Coffee es solo para amantes del café –y de Koffing–
La nueva colaboración entre Pokémon y Boss Coffee…
Pokémon Pokopia – Pase de expansión Parte 1: Cuenca coralina ya cuenta con fecha de lanzamiento
Pokémon Pokopia – Pase de expansión Parte…
Las tiendas Pokémon oficiales recurren a reconocimiento facial para combatir el grave problema con especuladores
Las tiendas Pokémon oficiales recurren a…
Rayquaza también domina los cielos en las cartas, gracias a la futura expansión de JCC Pokémon Pocket
Rayquaza también domina los cielos en…
Más de:
Pokémon Pokémon
Roblox códigos de Sobrevive a los Backrooms (agosto 2026)
Street Fighter 6: horarios del mantenimiento previo al inicio a la cuarta temporada
Roblox códigos de Obby oscilante para Brainrots (Swing Obby for Brainrots) agosto 2026
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (agosto 2026)
Roblox códigos activos de Anime Eternal (agosto 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior El primer juego de Doraemon para Famicom llega 40 años después a Occidente, nunca es tarde
Siguiente artículo Marvel Tōkon: Fighting Souls: se han filtrado los 39 logros o trofeos del juego
No hay comentarios

Lo último

Imágenes oficiales de la figura de Aerith Masterline basada en Final Fantasy VII Rebirth, una excelsa estatuilla que supera los dos mil dólares
Cultura POP
Samara Weaving habría sido elegida como Emma Frost para la película de X-Men de Marvel Studios
Cine y TV
Roblox: Códigos de Hunty Zombie (Zombi Cazador) para agosto 2026
Videojuegos
Roblox códigos de 99 noches en el bosque (agosto 2026)
Videojuegos