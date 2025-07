Un juego que reseñamos ha sido baneado de Steam. ¿Qué está pasando?

El pasado 21 de julio publiqué mi reseña de Vile: Exhumed, un perturbador juego de terror en el que explorábamos un computador lleno de horribles secretos. Este título debía salir a la venta en Steam el día siguiente, pero no lo hizo. Se supone que eventualmente tendría una nueva fecha de lanzamiento, pero las cosas salieron muy mal. Me gustaría estar haciendo una nota informando cuándo podrían finalmente jugar esta obra, pero aquí estoy con la noticia de que el juego simplemente no se pondrá a la venta: Vile: Exhumed ha sido baneado de Steam.

Mediante una publicación en redes sociales, la desarrolladora ‘Cara Cadaver’ explicó que su juego no había sido baneado por su uso de ‘gore’ ni sus temas violentos, sino por «contenido sexual con representaciones de personas reales». Habiéndolo jugado puedo confirmar que esto es falso: el juego no muestra violencia sexual de ningún tipo, solo la insinúa y eso es importante para transmitir el mensaje crítico contra la misoginia y la violencia de género.

También apoyo de corazón su decisión de no censurar el juego para poderlo publicar.

Esto ocurre en medio de una oleada de baneos de juegos con contenido sexual de plataformas de venta de videojuegos como Steam y a ser delistados de itch.io (aunque no eliminados de esta última). Una organización australiana conocida como Collective Shout presionó a empresas de tarjetas de crédito como VISA o Mastercard a exigir a estas tiendas retirar juegos con cierto tipo de contenido sexual bajo amenaza de simplemente impedir que los jugadores pudieran seguir usando sus servicios en ella. La organización alega que solamente está apuntando contra juegos que glorifican el abuso sexual, el incesto y las violaciones —algo que, en teoría, yo mismo estaría de acuerdo en que no tienen lugar en Steam ni en itch.io— pero como resultado una gran cantidad de obras con contenido para adultos terminaron afectadas sin ser culpables de eso.

Debo confesar que inicialmente estaba apoyando esta iniciativa cuando forzaron la retirada de las tiendas de No Mercy —un juego aberrante que glorificaba el abuso sexual incestuoso— pero debí haber adivinado que esta era solo la excusa para una campaña de censura que no puede ser tolerada. Es más que claro que algunos miembros de Collective Shout están abogando por la eventual eliminación completa de los juegos para adultos de estas tiendas y seguramente no pararán ahí. ¿Qué sigue? ¿Los juegos con personajes LGBTI? ¿Cualquier juego con un desnudo? ¿Juegos que muestren personajes rebelándose contra un gobierno? Las puertas están abierta y tenemos que cerrarlas.

Que el juego Vile: Exhumed haya sido baneado de Steam es un claro ejemplo de lo problemático que es esto. La obra de Cara Cadaver definitivamente no glorifica el abuso sexual, lo muestra como el crimen horrendo que es y su trabajo busca mostrar una realidad que sufren las mujeres en internet.

Actualmente hay muchas campañas impulsadas por los mismos jugadores que buscan que VISA y Mastercard retire su exigencia y permita a Steam e itch.io vender todo tipo de juegos. Esperamos que tengan éxito, que Vile: Exhumed pueda ser publicado al fin y que este insensato acto de censura termine antes de que las cosas empeoren y solo podamos jugar los juegos que una minoría de gente decida que son «aceptables».

Si todavía quieren jugar este título, pueden comprar la versión «incompleta» que todavía está disponible en itch.io a pesar de haber sido delistada. Pueden encontrarla aquí.