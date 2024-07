Un metroidvania inspirado en Metal Slug: así es Guns of Fury

Casi siempre resulta divertido descubrir que resulta de la combinación de varios géneros de videojuegos. La mayoría de ‘metroidvanias’ —juegos de acción exploración en 2D con un mapa interconectado— suelen tener un ritmo pausado que anima a recorrer todos los rincones de los escenarios, ¿pero qué pasaría si les agregamos la intensidad de un ‘run & gun’ estilo Contra? Vamos a descubrirlo en Guns of Fury, un nuevo ‘metroivania’ que claramente le debe mucho a la saga Metal Slug de SNK.

Este es un título independiente del estudio Gelato Games, que ya habían desarrollado Goblin Sword. Vamos a ver cómo luce en un tráiler.

Es innegable lo mucho que nos recuerda a Metal Slug y por eso resulta una sorpresa descubrir un mapa que luce idéntico al de juegos como Castlevania: Symphony of The Night. Aunque tenemos nuestras dudas sobre qué «sabor» tendrá esta mezcla de géneros —tememos que la acción intensa haga que la exploración eventualmente se vuelva tediosa— también nos causa mucha curiosidad y no podemos esperar a probarlo.

Tristemente, no sabemos exactamente cuándo sucederá eso. Aunque sabemos que Guns of Fury llegará a Nintendo Switch y PC antes del final del año 2024, no conocemos la fecha exacta. Los sueños de jugar «un Metal Slug ‘metroidvania'» tendrán que esperar un poco más.

Lo que sí pueden ir haciendo es agregar este título a su lista de deseados en Steam.