Un minado de datos revela una nueva historia y modo de juego de The Division 2

Luego de que Ubisoft puso en funcionamiento un servidor de pruebas para The Division 2, los mineros de datos se pusieron a la tarea de desenterrar esos secretitos ocultos entre las líneas de código del juego. El usuario de Reddit definitelyanalt16 buscaba cobre y encontró oro.

Entre los hallazgos, el minero encontró pistas de audio relacionadas a una nueva línea argumental que Ubisoft está desarrollando para The Division 2. Entre estas porciones se encuentran nuevos blancos de cacería que incluyen nuevos enemigos de las facciones, incluyendo agentes de The Division que se volvieron rebeldes.

Incluso se detalla cuáles serían los objetivos primordiales de las siguientes temporadas. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada por Ubisoft.

Lo que sí confirmó el desarrollador es el segundo descubrimiento del minado de datos, el cual se refiere a un nuevo modo de juego Jugador contra Entorno (PvE). Chris Gansler de Ubisoft Massive confirmó el hecho, pero indicó que el modo todavía está en las etapas tempranas de desarrollo. Gansler afirma que el modo está siendo diseñado para ser rejugable y que no se harán copias de modos del juego anterior, por lo que un “Underground 2.0” está descartado.

The Division 2: Warlords of New York está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: PC Gamer