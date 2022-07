Un museo digital explorable de escenarios de videojuegos desde el navegador

Imagínate poder recorrer algunos de tus juegos 3D favoritos para plataformas como Nintendo 64, Xbox, PlayStation 2, GameCube, Wii, Nintendo DS o 3DS. Pero sin necesidad de dichas consolas o siquiera de emularlos, todo desde el navegador. Gracias al sitio noclip, esto es una realidad con toda la libertad exploratoria del caso.

A través de dicho sitio es posible acceder a una suerte de museo digital, en el que podemos escoger desde el navegador los escenarios en uno de varios videojuegos enlistados para las plataformas mencionadas. Cada juego ofrece la totalidad de su mapeado para recorrer, así como locaciones internas o niveles no interconectados.

Podemos desplazarnos hacia todas las direcciones y ángulos con las flechas del teclado (o WASD) y maniobrar la cámara con el ‘mouse’. Los escenarios despliegan las texturas tal como lo hacen los juegos, incluidas animaciones de mundo. Sin embargo, ninguna de estas cuentan con colisión, por lo que podemos atravesar personajes y paredes.

En este museo digital de escenarios de videojuegos desde el navegador encontramos todo Johto y Kanto. Un punto de vista alterno y… Aquí está el truco.

El experimento resulta interesante por el punto de vista alterno que obtenemos al ingresar a un juego que conocemos muy bien. En los que no podríamos movernos con la libertad que nos ofrece noclip. En palabras de su creador Jasper, este museo se programó como una celebración al diseño de niveles y arte de los videojuegos. Una oportunidad para explorar a profundidad y apreciar tus juegos favoritos.

«A veces observar de cerca los niveles te ayuda a entender los retos que los diseñadores enfrentaron, qué problemas y técnicas usaron para resolverlos. Puedes aprender mucho sobre un juego solo con mirar los lugares que no muestran por sí mismos en el juego. También es divertido probar tu memoria, ver si recuerdas cómo está construido un nivel o dónde se podrían conectar dos cuartos.»

Algo que aplica enormemente en juegos como Pokémon Snap. Al ser sobre rieles y donde solo tenemos control para tomar fotografías, poder explorar los escenarios a libertad, detenernos y observar, es una maravilla que el juego no permite. O en el caso de El Gran Mar de The Legend of Zelda: The Wind Waker, para no depender de condiciones climáticas e igual ver pasar el tiempo y los días.

La ilusión del 3D es otra de las enseñanzas en consolas como Nintendo DS. Pokémon HeartGold / SoulSilver siguen los pasos de la cuarta generación, pero lo que vemos desde arriba en el mapa es muy diferente en el suelo de Johto y Kanto.