¿Un nuevo Art of Fighting? SNK prepara el regreso de Mr Karate y Robert García

Desde mitad del 2024, sabemos que SNK se encuentra trabajando en un nuevo juego de la franquicia Art of Fighting. Desde entonces, la desarrolladora no ha hecho ninguna declaración oficial sobre sus proyectos en producción, entre los cuales —además del nuevo Art of Fighting— se encuentra también un ARPG ambientado en el universo de Samurai Shodown. Sin embargo, desde el anuncio de la inclusión de Art of Fighting 3: The Path of the Warrior, los fanáticos de SNK esperan que durante las finales del SWC 2025 se conozca un anuncio oficial del juego.

¿El primer vistazo al nuevo Art of Fighting o los personajes que se incluirán en la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

El SNK World Championship 2025 se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Este evento se hará bajo el marco de la feria Dreamhack. No obstante, SNK ha empezado a alistar a sus fanáticos para los anuncios que dará en la feria. Ya que, la desarrolladora ha compartido un video de ocho segundos que muestra la máscara de Mr. Karate y lo que para muchos es la mano de Robert García. Estos son dos de los protagonistas del juego Art of Fighting.

Si bien, a principios de año, los mineros de datos encontraron la presencia de Ryo Sakasaki en los archivos de Fatal Fury: City of the Wolves, no creemos que este video sea un adelanto de la nueva temporada. Esto debido a que creemos que con la llegada de Mr. Big sumar dos personajes de la misma franquicia como sería Mr. Karate II (Ryo Sakasaki) y Robert García a la lista actual dejaría por fuera a algunos favoritos de la comunidad que también estaban en la filtración. Sin embargo, puede ser que el nuevo proyecto protagonizado por los miembros de la escuela de karate Kyokugenryu.no sea un juego de pelea. Ya que, debemos tener en cuenta que en la década del 90 SNK era también conocida por sus beat ‘em up.

¿Quién es Mr. Karate II?

Nos decantamos por Ryo Sakasaki como Mr. Karate II por la época en la que se desarrolla la historia City of the Wolves.

Tras los acontecimientos de los juegos de Art of Fighting, Takuma Sakazaki se retira de la escena de la lucha, pasando la identidad de Mr. Karate a su hijo, Ryo Sakazaki. Este nuevo Mr. Karate se embarca en un viaje alrededor del mundo con el propósito de demostrar la supremacía y el poder del Karate Kyokugenryu. Sus demostraciones lo llevaron a lugares como South Town y Japón, donde participó en el torneo Buriki One. Aunque en este torneo Ryo compitió bajo su nombre real en lugar del título de Mr. Karate, fue invitado como uno de los principales contendientes y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos para alzarse con la victoria.

Su motivación para entrar en la competición es encontrar oponentes fuertes. Además, de difundir los principios y la técnica del estilo Kyokugenryu.

Así que por el momento, solo debemos esperar al anuncio que SNK para saber a qué juego pertenece este video.

Fuente: SNK