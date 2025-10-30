Un nuevo bioma llegará pronto a Peak, parece ser un bosque lleno de árboles enormes

Uno de los más grandes éxitos del año sigue creciendo y alcanzando nuevos «picos». Peak el divertido simulador de escalada multijugador desarrollado por AggroCrab y Landfall Games, sigue atrayendo cientos de miles de jugadores y para mantenerlos entretenidos ha seguido agregando contenido gratis. No ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos a explorar las mesetas y pronto tendremos un nuevo bioma: «raices».

Pueden dar una primera mirada al nuevo escenario en el siguiente video. Son solo unos pocos segundos, pero nos deja muy claro qué podemos esperar.

Como pudieron ver, esta actualización nos llevará a una arboleda que tendremos que recorrer escalando árboles y cuidándonos de los peligros que habitan en sus copas, como la araña que atrapa la scout del video.

La actualización con el nuevo bioma ‘Raices’ llegará a Peak el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Si aún no han jugado Peak, deben saber que es exclusivo de Steam (al menos de momento) y que vale mucho la pena gracias a su bajo precio, apenas 19.000 pesos colombianos. No se dejen engañar por los imitadores que han salido en otras plataformas.