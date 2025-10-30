Videojuegos

Un nuevo bioma llegará pronto a Peak, parece ser un bosque lleno de árboles enormes

Árboleda traicionera.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

Uno de los más grandes éxitos del año sigue creciendo y alcanzando nuevos «picos». Peak el divertido simulador de escalada multijugador desarrollado por AggroCrab y Landfall Games, sigue atrayendo cientos de miles de jugadores y para mantenerlos entretenidos ha seguido agregando contenido gratis. No ha pasado mucho tiempo desde que comenzamos a explorar las mesetas y pronto tendremos un nuevo bioma: «raices».

Pueden dar una primera mirada al nuevo escenario en el siguiente video. Son solo unos pocos segundos, pero nos deja muy claro qué podemos esperar.

- Publicidad -

Como pudieron ver, esta actualización nos llevará a una arboleda que tendremos que recorrer escalando árboles y cuidándonos de los peligros que habitan en sus copas, como la araña que atrapa la scout del video.

La actualización con el nuevo bioma ‘Raices’ llegará a Peak el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Si aún no han jugado Peak, deben saber que es exclusivo de Steam (al menos de momento) y que vale mucho la pena gracias a su bajo precio, apenas 19.000 pesos colombianos. No se dejen engañar por los imitadores que han salido en otras plataformas.

El RPG de terror Look Outside recibe mucho contenido nuevo en su actualización final gratis
Hay juegos de FNAF y Bendy gratis esta semana en Epic Games Store
Fortnite presentó a los Compañeros mascotas, pero un elemento de su personalización parece monetización abusiva
Animal Crossing: New Horizons recibirá una gran actualización gratis, anuncian versión para Switch 2
Mortal Kombat Legacy Kollection – Reseña (PS5)
Fear Effect 2: Retro Helix, original de PS1, regresa para PS5 y Switch en 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Hay juegos de FNAF y Bendy gratis esta semana en Epic Games Store
No hay comentarios

Lo último

Amazon Prime Video empieza a usar IA para doblar anime en Latinoamérica
Anime y Manga
Nuevo juego del exdirector de Just Cause es una especie de «Mad Max Payne»
Videojuegos
Resident Evil Requiem presenta su control Pro para Switch 2, Amiibo de Grace y la colección Generation Pack en Tarjetas llave de juego
Videojuegos
Cómo sacar todos los finales de Tormented Souls 2 (sin spoilers)
Videojuegos