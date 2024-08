¿Un nuevo Like a Dragon? Sega registra «Yakuza Wars» en Japón

A principios del 2024 Sega lanzó Like a Dragon: Infinite Wealth. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha revelado y compartido el primer tráiler de la serie ‘live action’ de Like a Dragon que adaptará la historia de los primeros juegos de la franquicia Yakuza en la plataforma Prime Video. Ahora, a unas semanas de Tokyo Game Show 2024, Sega acaba de registrar una marca llamada «Yakuza Wars«.

¿Qué clase de Like a Dragon podría ser «Yakuza Wars«?

El registro de la marca Yakuza Wars por parte de Sega vino acompañada de esta imagen.

Sega registró la marcaYakuza Wars, que hasta el momento pensamos que es un nuevo Like a Dragon, el pasado 26 de julio de 2024. Sin embargo, solo apareció en la base de datos de Chizai Watch el 5 de agosto de 2024. Para muchos de los fanáticos de la franquicia de Ryu Ga Gotoku Studio, el nombre de esta nueva marca podría dar una pista sobre el desarrollo de una secuela o un nuevo título derivado de la serie Like a Dragon. Sin embargo, el regreso al nombre «Yakuza» no se alinea a los recientes intentos de Sega de rebautizar la franquicia con el nombre japonés original de Like a Dragon. Así que, por el momento, no está claro en qué acabará convirtiéndose la nueva marca Yakuza Wars.

¿Cuándo presentará Ryu Ga Gotoku su un nuevo juego de la franquicia Like a Dragon?

El productor de la serie Masayoshi Yokoyama confirmó que este nuevo juego no será un remake de Yakuza Kiwami 3.

Recientemente, Sega y RGG Studio anunciaron a principios de abril de 2024 que los desarrolladores están realizando audiciones para encontrar actores y actrices para un nuevo juego de Like a Dragon. El próximo juego del estudio Ryu Ga Gotoku se presentará en el Tokyo Game Show. El evento está previsto que se celebre en Chiba, Japón, entre el 26 y el 29 de septiembre. Recientemente se especulaba con que el próximo Like a Dragon se presentaría en el TGS 2024. Sin embargo, parece que Yokoyama y compañía no especificaron que se presentaría un nuevo juego de la franquicia Like a Dragon, por lo que el estudio Ryu Ga Gotoku podría estar planeando anunciar una nueva entrega de la serie Judgment. Lost Judgment, fue el último juego de esta serie en ser lanzado, en septiembre de 2021.

En el futuro aparecerá más información sobre la nueva marca Yakuza Wars. El juego más reciente de Yakuza es Like a Dragon: Infinite Wealth, el cual llegó al mercado el pasado 25 de enero de 2024 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Vía: Gematsu