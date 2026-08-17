Videojuegos

Un personaje creado en Argentina se une a Fortnite

Magical Gaucha.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Uno de los juegos que más nos llamó la atención de la presentación Latin American Games Showcase emitida en contexto del Summer Game Fest 2026 fue Kernel Hearts, un título de acción con elementos RPG desarrollado por el estudio argentino Ephemera Games. Este juego se convertirá en el primer juego hecho en Surámerica que tendrá una colaboración con Fortnite, convirtiendo a su protagonista en una de las skins que podremos usar en el mega popular juego de batalla campal.

Todo esto será parte de una iniciativa de Epic Games Store que pretende ayudar a los desarrolladores a llegar a nuevas audiencias a través de Fortnite. La skin de Fernet, protagonista de Kernel Hearts, llegará a la tienda de Fortnite con un atuendo especial en la noche del 26 de septiembre de 2026.

- Publicidad -

Además, todos los jugadores que compren el juego para PC mediante la Epic Games Store recibirán completamente gratis la skin en Fortnite cuando el juego se ponga en venta anticipada el lunes 17 de agosto de 2026… siempre y cuando usen la misma cuenta. El juego ya se puede adquirir en preventa en esa tienda y también se puede adquirir para PC en Steam. En temas de consolas se podrá conseguir para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Kernel Hearts saldrá finalmente a la venta el 17 de septiembre de 2026.

La skin tendrá dos estilos, uno de ellos con estética anime.

Como ya dijimos, Kernel Hearts es un juego de acción-RPG que se puede disfrutar en solitario o en modo cooperativo con otros jugadores. Está fuertemente inspirado en las series anime y manga de ‘magical girls’ y controlamos a una miembro de la Unidad M.A.H.O.U., encargada de ascender la Torre de Babel enfrentando criaturas angelicales para salvar el mundo.

Nos encanta ver juegos hechos aquí en Latinoamérica llegar a estas alturas y esperamos que su presencia en Fortnite lo ayude a convertirse en un éxito.

Más juegos hechos en Latinoamérica

Este es Bunraku, un juego hecho en Colombia inspirado en Super Smash Bros. y las marionetas japonesas
 Este es Bunraku, un juego hecho en Colombia…
Los 10 juegos más interesantes del Latin America Games Showcase 2026
 Los 10 juegos más interesantes del Latin America…
La ‘condesa sangrienta’ ha inspirado un nuevo metroidvania con un estilo muy gótico: Bathory – Heritage of Blood
 La ‘condesa sangrienta’ ha inspirado un nuevo metroidvania…
Mago, el juego peruano inspirado en Shovel Knight y Kirby, llegará por fin a consolas con una edición especial
 Mago, el juego peruano inspirado en Shovel Knight…
Dark Adelita – Reseña
 Dark Adelita – Reseña
Enfrenta a La Llorona y otras leyendas latinoamericanas en el juego indie mexicano Dark Adelita
 Enfrenta a La Llorona y otras leyendas latinoamericanas…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
La expansión de Marvel Cosmic Invasion nos lleva al asedio del castillo del Doctor Doom
Dónde están los Santuarios de las profundidades en el mapa de Snezhnaya en Genshin Impact y sus llaves (versión 7.0)
Ya jugamos el DLC de Top Gun de la cuarta temporada de Battlefield 6 y esta es nuestra experiencia en el F-74A Seacat
Todo sobre el nuevo agente Noor y la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege
Vesna y Vodyanitsa serán los personajes de cinco estrellas de la versión 7.1 de Genshin Impact, primeros detalles
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior La expansión de Marvel Cosmic Invasion nos lleva al asedio del castillo del Doctor Doom
No hay comentarios

Lo último

Todas las skins y novedades de ‘Glitch’, la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 inspirada en videojuegos
Videojuegos
VisionQuest: primer tráiler de la serie que deja ver como avatares humanos a todas las IA de Tony Stark
Cine y TV
Marvel Studios confirma el elenco de su primera película de X-Men
Cine y TV
El mundo de Coco brilla en el último tráiler de Kingdom Hearts IV, lanzamiento confirmado para finales del 2027
Videojuegos