Un personaje creado en Argentina se une a Fortnite

Uno de los juegos que más nos llamó la atención de la presentación Latin American Games Showcase emitida en contexto del Summer Game Fest 2026 fue Kernel Hearts, un título de acción con elementos RPG desarrollado por el estudio argentino Ephemera Games. Este juego se convertirá en el primer juego hecho en Surámerica que tendrá una colaboración con Fortnite, convirtiendo a su protagonista en una de las skins que podremos usar en el mega popular juego de batalla campal.

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Todo esto será parte de una iniciativa de Epic Games Store que pretende ayudar a los desarrolladores a llegar a nuevas audiencias a través de Fortnite. La skin de Fernet, protagonista de Kernel Hearts, llegará a la tienda de Fortnite con un atuendo especial en la noche del 26 de septiembre de 2026.

Además, todos los jugadores que compren el juego para PC mediante la Epic Games Store recibirán completamente gratis la skin en Fortnite cuando el juego se ponga en venta anticipada el lunes 17 de agosto de 2026… siempre y cuando usen la misma cuenta. El juego ya se puede adquirir en preventa en esa tienda y también se puede adquirir para PC en Steam. En temas de consolas se podrá conseguir para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Kernel Hearts saldrá finalmente a la venta el 17 de septiembre de 2026.

La skin tendrá dos estilos, uno de ellos con estética anime.

Como ya dijimos, Kernel Hearts es un juego de acción-RPG que se puede disfrutar en solitario o en modo cooperativo con otros jugadores. Está fuertemente inspirado en las series anime y manga de ‘magical girls’ y controlamos a una miembro de la Unidad M.A.H.O.U., encargada de ascender la Torre de Babel enfrentando criaturas angelicales para salvar el mundo.

Nos encanta ver juegos hechos aquí en Latinoamérica llegar a estas alturas y esperamos que su presencia en Fortnite lo ayude a convertirse en un éxito.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.