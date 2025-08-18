Un roguelike ganó el Premio Hugo a mejor juego u obra interactiva de 2025

Los Premios Hugo celebran lo mejor de la ciencia ficción (y la fantasía) desde 1953 y en los últimos años finalmente están incluyendo a los videojuegos en su ceremonia. El pasado 26 de agosto se celebró la entrega correspondiente a este año y además de conocer la mejor novela, cómic, serie, etc. de ciencia ficción, también conocimos cuál consideraron el mejor juego de estos géneros del año pasado.

Los nominados a mejor juego u obra interactiva este año fueron:

Caves of Qud

Dragon Age: The Veilguard

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Lorelei and the Laser Eyes

Tactical Breach Wizards

1000xRESIST

El ganador del Premio Hugo de este año fue Caves of Qud.

Caves of Qud salió a la venta el 5 de diciembre de 2024 para PC, Mac y Linux tras casi una década en acceso anticipado. Se trata de un RPG con gráficos minimalistas que se desarrolla en un mundo que combina la ciencia ficción con la fantasía. Como es un roguelike, sus escenarios, eventos y la mayoría de sus misiones se generan aleatoriamente y eso es lo que hace tan interesante que este título haya ganado un premio por su narrativa.

A pesar de su aleatoriedad, Brian Bucklew y su equipo lograron crear un mundo increíble lleno de historias fantásticas que se fortalecen gracias a lo imprevistas que resultan. Cada partida genera diferentes eventos históricos y facciones políticas al azar y eso se presta para narrativas inesperadas.

Otros ganadores este año fueron la novela The Tainted Cup de Robert Jackson Bennett, la serie Between Earth and Sky de Rebecca Roanhorse, la película Duna: Parte II y la serie animada Star Trek: Lower Decks.