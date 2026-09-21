¿Un simulador de vuelo de terror? Así es The Hollowing, el nuevo juego del creador de Lorn’s Lure

Nadie creía que se podía combinar un juego de pesca con uno de terror, pero llegó Dredge para probar lo equivocados que estaban (y antes de eso Killer Bass si nos ponemos puristas) y ahora viene una oleada de juegos de pesca aterradores. Entonces, ¿por qué no un simulador de vuelo de terror? Así es como el desarrollador independiente Rubeki describe The Hollowing, su próximo juego.

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En este curioso título con estética retro al estilo del primer PlayStation controlamos a un piloto que debe volar entre varios aeropuertos de una misteriosa megaestructura para mantener las comunicaciones. Mientras lo hacemos, vamos descubriendo los aterradores secretos de este imposible lugar.

Pueden ver el tráiler de revelación de este juego a continuación.

Si jugaron el genial Lorn’s Lure —anterior juego de Rubeki— seguramente la estética y «vibras» de The Hollowing les resultarán familiares. Eso es porque ambos títulos se desarrollan en el mismo universo. ¿Es esta la misma megaestructura que escalamos en el juego anterior? Es muy posible. Vamos a ver si los misterios que nos dejaron se resuelven mientras volamos.

The Hollowing llegará «pronto» a PC mediante Steam. No han dicho la fecha exacta, pero parece que no tendremos que esperar mucho y que saldrá antes de que termine el año 2026. No hay noticias sobre su posible llegada a consolas, pero ya pueden agregarlo a su lista de deseados en la plataforma de Valve.