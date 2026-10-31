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Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i

Inolvidables décadas.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Sabemos que en lugar de desempolvar una clásica y querida consola o reconectarla, es muy fácil recurrir a YouTube si queremos volver a ver uno de nuestros intros favoritos en los juegos de The Legend of Zelda y cualquiera de sus ‘spin-off’. Sin embargo, un dedicado fan prefirió crear un sitio web en el cual podemos acceder a todos ellos desde nuestro navegador y en alta calidad.

Con tan solo un par de clicks, el sitio de Zelda Titles nos permite ver los intros de los juegos de la saga de Link y la princesa Zelda –algunos con su ausencia–, separados por décadas de lanzamientos desde los ochenta, e incluyendo las diferentes versiones de un mismo juego en otras consolas–caseras y portátiles–, como por ejemplo sus ‘remakes’. Puedes ver los videos de apertura de juegos clásicos en modo CRT, a pantalla completa y con la mejor calidad posible respecto a la consola original.

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Como bonus, en la sección ‘Other’ encontramos no solo los ‘spin-off’, también la particular serie animada The Legend of Zelda y hasta los juegos «extremadamente no canónicos» licenciados para la consola Philips CD-i. También hacen parte de dicha sección los juegos de Tingle para Nintendo DS, la saga ‘musou’ Hyrule Warriors, compilaciones para GameCube y el juego de tiro al arco para Wii, así como el ‘crossover’ Cadence of Hyrule.

Es un sitio simple, pero en general me encanta el concepto como tributo a la saga de 40 años que tantas emociones nos ha generado a muchos. No encuentras algo así ni en el portal oficial de Nintendo, así que dale una mirada cuando quieras recordar buenos juegos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ‘remake’ para Switch 2, está disponible desde el 5 de noviembre del 2026, un intro más para la colección.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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