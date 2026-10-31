Un sitio para ver todos los intros de los juegos de Zelda, incluidos ‘spin-off’ y hasta los de Philips CD-i

Sabemos que en lugar de desempolvar una clásica y querida consola o reconectarla, es muy fácil recurrir a YouTube si queremos volver a ver uno de nuestros intros favoritos en los juegos de The Legend of Zelda y cualquiera de sus ‘spin-off’. Sin embargo, un dedicado fan prefirió crear un sitio web en el cual podemos acceder a todos ellos desde nuestro navegador y en alta calidad.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de The Legend of Zelda. Seguir

Con tan solo un par de clicks, el sitio de Zelda Titles nos permite ver los intros de los juegos de la saga de Link y la princesa Zelda –algunos con su ausencia–, separados por décadas de lanzamientos desde los ochenta, e incluyendo las diferentes versiones de un mismo juego en otras consolas–caseras y portátiles–, como por ejemplo sus ‘remakes’. Puedes ver los videos de apertura de juegos clásicos en modo CRT, a pantalla completa y con la mejor calidad posible respecto a la consola original.

Como bonus, en la sección ‘Other’ encontramos no solo los ‘spin-off’, también la particular serie animada The Legend of Zelda y hasta los juegos «extremadamente no canónicos» licenciados para la consola Philips CD-i. También hacen parte de dicha sección los juegos de Tingle para Nintendo DS, la saga ‘musou’ Hyrule Warriors, compilaciones para GameCube y el juego de tiro al arco para Wii, así como el ‘crossover’ Cadence of Hyrule.

Es un sitio simple, pero en general me encanta el concepto como tributo a la saga de 40 años que tantas emociones nos ha generado a muchos. No encuentras algo así ni en el portal oficial de Nintendo, así que dale una mirada cuando quieras recordar buenos juegos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ‘remake’ para Switch 2, está disponible desde el 5 de noviembre del 2026, un intro más para la colección.