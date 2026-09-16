Un tráiler de jugabilidad de Wardens of Avalon muestra más de su mundo arturiano corrupto, habrá nueva prueba de juego en octubre

Hace unos meses les presentamos Wardens of Avalon, un RPG de acción hasta para cuatro jugadores que se desarrollará en una versión oscura y corrompida de las leyendas británicas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Si están interesados, tenemos otra mirada a su jugabilidad y detalles sobre la próxima prueba de juego que se llevará a cabo en octubre.

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Pueden ver el más reciente tráiler de este juego desarrollado por Runes Studio y publicado por The Arcade Crew y Dotemu a continuación.

Incluso antes de mostrar la acción y los combates, este tráiler muestra como los Caballeros del Crepúsculo vamos a tener que recoger materiales y reconstruir edificios en el pueblo de Camelot que nos sirve como base. A la hora del combate, nos recuerda que no habrá un sistema de clases y que es la combinación de armas, equipamientos y sellos lo que determina nuestras habilidades.

Si están interesados en jugar Wardens of Avalon, pueden estar pendiente de la prueba de juego que regresará en el mes de octubre. Si quieren participar, estén pendientes de la página del juego en Steam. Si ya participaron en anteriores pruebas de juego, no van a encontrar nuevo contenido en ésta.

Wardens of Avalon saldrá para PC mediante Steam en 2027. De momento no hay noticias sobre su posible llegada a más plataformas.