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Un video de casi 10 minutos del bello Muramasa: Revenant Blades revela su fecha de lanzamiento, detalles de jugabilidad y edición limitada

Para muchos, el juego más hermoso de Vanillaware.

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Aquellos que no tuvieron la oportunidad de disfrutar el bellísimo juego de Vanillaware Muramasa: The Demon Blade cuando salió hace 17 años para Nintendo Wii ni su versión para PS Vita están de suerte, porque pronto vamos a poder jugar una versión completa y mejorada. Ya pudimos ver más sobre Muramasa: Revenant Blades, conocimos su fecha de lanzamiento y detalles de su jugabilidad que nos dejaron muy emocionados.

Esta es una versión con gráficos mejorados, ajustes de jugabilidad y nueva localización de Muramasa Rebirth (la versión mejorada de The Demon Blade para PS Vita) que incluye todo el contenido descargable del paquete DLC Genroku Legends, el cual agregar cuatro nuevos personajes jugables a los dos originales.

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Este juego saldrá para PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC via Steam el 4 de febrero de 2027. A continuación pueden ver el video de casi 10 minutos en el que se presentan los personajes, la historia y las mecánicas de combate. Está en inglés.

Muramasa: Revenant Blades es un juego de acción en 2D desarrollado en un mundo de fantasía inspirado en el periodo genroku de Japón. Tiene mucho énfasis en los combos, los cuales pueden continuar en el aire después de que arrojamos a los oponentes para crear combates muy vistosos y espectaculares. Cada uno de los personajes unidos por la historia de la espada maldita usa diferentes armas y mecánicas que le dan mucha variedad.

Esta versión también incluirá una galería de arte en la que podemos apreciar mejor los bellos diseños de personajes.

Cuando salga a la venta en febrero, la edición estándar Muramasa: Revenant Blades tendrá un costo de $49.99 dólares estadounidenses en PS5 y Switch y $59.99 en Switch 2. No han revelado los precios localizados que tendrá en nuestra región. También se pondrá a la venta una edición limitada ($89.99/$99.99) que contiene lo siguiente:

  • Juego físico
  • Libro de arte de más de 120 páginas
  • CD con parte de la banda sonora
  • Pantalla para juegos de rol
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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