Un video «de terror» revela una nueva megaevolución de Leyendas Pokémon Z-A

¡Nos "plantó" un gran susto!

Una pareja de jóvenes con linternas y cámara en mano se meten a una mansión abandonada para investigar un misterioso aroma. Lo que encontraron los dejó aterrorizados. No, esta no es la trama de una nueva película de terror ‘found footage’ ni de un escalofriante juego indie, sino del nuevo video promocional de Leyendas Pokémon Z-A que revela una inesperada megaevolución nueva.

No les vamos a decir todavía cuál es la nueva megaevolución. Pueden ver el siguiente video «de terror» (realmente no da miedo) con doblaje al español de Latinoamérica para descubrirlo. Es cortesía del canal oficial de Pokémon Latam en YouTube.

Los valientes exploradores encuentran un aterrador Espurr, son sorprendidos por un Spinarak y perseguidos por un enjambre de Noibats. Pero nada de eso los preparó para el verdadero «horror».

Vamos a revelar cuál es la megaevolución que mostraron en este video de terror de Leyendas Pokémon Z-A. ¿Están listos?

¡Es Mega-Victreebell!

Pueden conocer más sobre esta nueva megaevolución en el siguiente video.

Leyendas Pokémon Z-A se pondrá a la venta el jueves 16 de octubre de 2025 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Nosotros ya lo jugamos y pueden conocer nuestras impresiones aquí.

