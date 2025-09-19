Un vistazo a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 para Switch y Switch 2

Tras su anuncio hace unos días, Nintendo ha publicado un extenso tráiler de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. El vídeo de siete minutos abarca ambos juegos específicamente antes de presentar las novedades para la versión de Nintendo Switch.

Embárcate en dos aventuras interestelares mejoradas en Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Viaja al espacio en busca de Estrellas de Poder, supera un universo de desafíos y, sobre todo, ¡detén a Bowser!

Despega hacia una experiencia que desafía la gravedad en Super Mario Galaxy. Explora planetas, recupera las Grandes Estrellas y viaja por el universo en el Observatorio de Cometas en una misión para impedir que Bowser cree su propia galaxia.

¡Adéntrate en un nuevo universo de aventuras más allá de las estrellas en Super Mario Galaxy 2! Sube a bordo de la Nave Estelar Mario y prepárate para descubrir junto a Yoshi más galaxias, más habilidades y aún más diversión que desafía la gravedad.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 se lanza para Nintendo Switch el 2 de octubre con actualización gratuita para Switch 2.