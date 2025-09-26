Una colaboración inesperada entre eFootball y Yu-Gi-Oh! con Neymar Jr. y la selección de Francia

Ya estamos acostumbrados a las colaboraciones entre eFootball y otras franquicias, incluso fuera del medio como pasó en el 2024 con Captain Tsubasa. Sin embargo, nadie esperaba la colaboración de eFootball que ha sido anunciada por Konami en Tokyo Game Show 2025. Este nuevo evento unirá a eFootball con el universo de Yu-Gi-Oh!, el juego de caartas de Konami basado en el manga de Kazuki Takahashi.

Para celebrar esta ocasión, la cual coincide con el 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! y el 30 aniversario de eFootball, se llevarán a cabo varias campañas dentro del juego. La colaboración incluye una carta especial que combina a Neymar Jr., un embajador de eFootball, y al Mago Oscuro, la carta insignia de Yami Yugi. Adicionalmente, la colaboración entre eFootball y Yu-Gi-Oh! también agregará dos avatares —uno del Dragón blanco de ojos azules y otro de un jeroglífico— los cuales estarán disponibles desde el 25 de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2025 a las 8:59 p.m., hora de Colombia.

¿Cuáles son los juagdores que harán parte de esta colaboración?

Todos los jugadores que iniciien sesion desde que el evento este activo recibirán una tarjeta de jugador especial de Neymar Jr con el Mago oscuro. Adicionalmente, durante la colaboración se podrán obtener cinco tarjetas de jugadores de la selección de Francia.

Lista de jugadores que harán parte de la colaboración entre eFootball y Yu-Gi-Oh!:

Kylian Mbappé x Dragón Blanco de Ojos Azules

Warren Zaïre-Emery x Dragón Negro de Ojos Rojos

Jules Koundé x Slifer, el Dragón del Cielo

Mike Maignan x Obelisco el Atormentador

William Saliba x El Dragón Alado de Ra

Estas mismas cartas, pero con otro diseño, también estarán disponibles para los juagdores de eFootball Champion Squads.

Adicionalmente, desde el 2 de octubre los juagdores podrán reclamar un banner para el perfil de jugador de eFootball con una imagen del Blue eyes Ultimate Dragon.

Desde el 16 de octubre, los jugadores de eFootball podrán obtener una insignia con el rostro del Mago oscuro.

Durante el evento, los jugadores podrán obtener bonificaciones por inicio de sesión, incluyendo tickets de colaboración, un ícono y protectores de cartas con el logo de eFootball, una base de compañero y 150 gemas.

Además, se realizará el evento Dice Rally – Sincronía, Xyz, Enlace del 14 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. al 27 de octubre de 2025 a las 9:59 a.m. (hora de Colombia). Al progresar en el evento, los jugadores podrán ganar recompensas como tickets de colaboración, un compañero basado en la carta Conejo de Rescate y un título especial. Los tickets obtenidos en el evento y por el inicio de sesión podrán ser canjeados por varios artículos conmemorativos, incluyendo la carta Conejo de Rescate, protectores de cartas y fondos de pantalla de Neymar Jr., entre otros. El período de bonificación por inicio de sesión será desde el 5 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 9:59 a.m. (hora de Colombia).

Fuente: eFootball