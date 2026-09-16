«Una industria que pierde su originalidad acabará sufriendo una muerte lenta», señala Masahiro Sakurai, padre de Kirby y Smash

En la última edición de los Japan Game Awards, Pokémon Pokopia se llevó el máximo galardón a Juego del año. Masahiro Sakurai, legendario director detrás de importantes juegos y franquicias de Nintendo como Kirby y Super Smash Bros, reveló que la categoría ‘Premio de los diseñadores de juegos’ de esta ceremonia dejará de otorgarse.

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El galardón existe desde 2010 y reconoce a los juegos por su creatividad e innovación. Sakurai ejerció como juez principal y colaboraba en la selección de los nominados. Durante la ceremonia de los Japan Game Awards 2026, explicó que la categoría llega a su fin debido a que no logró encontrar un sucesor adecuado para asumir su lugar.

Sakurai también compartió sus reflexiones sobre el estado actual de la industria, ofreciendo una valoración bastante fuerte en lo que respecta a la originalidad de los videojuegos. Una situación de incertidumbre potenciada por el uso de IA generativa, que aunque no lo haya mencionado directamente, es un factor contraproducente.

«Voy a decir algo bastante duro, pero la originalidad no influye realmente mucho en las ventas. De hecho, creo que ocupa un lugar bastante bajo en la lista de prioridades. Probablemente todos piensen lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, con las bebidas de las tiendas de conveniencia: seguramente no hay mucha gente que salga a probar cada nueva bebida que sale al mercado.

Cuanto más se acostumbra la gente a algo, más se acerca eso a convertirse en un estándar; o mejor dicho, creo que la gente tiende a buscar un sabor que se ajuste a sus preferencias y cumpla con sus expectativas.

Sin embargo, una industria que pierde su originalidad terminará sufriendo una muerte lenta. Creo que la industria existe hoy gracias a aquellas personas que fueron pioneras en nuevas invenciones y crearon nuevas formas de entretenimiento.

El ‘Premio de los diseñadores de juegos’ llegará a su fin, pero espero que sigan buscando la novedad, la originalidad y esas cualidades únicas que distinguen a un juego. Muchas gracias por todo».

El último título en recibir este galardón en los Japan Game Awards 2026 fue Word Game, un juego de puzles interactivo desarrollado por Team9, en el que las propias palabras representan objetos, personajes y entornos.