Videojuegos

«Una industria que pierde su originalidad acabará sufriendo una muerte lenta», señala Masahiro Sakurai, padre de Kirby y Smash

¿A dónde ira la industrIA?

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

En la última edición de los Japan Game Awards, Pokémon Pokopia se llevó el máximo galardón a Juego del año. Masahiro Sakurai, legendario director detrás de importantes juegos y franquicias de Nintendo como Kirby y Super Smash Bros, reveló que la categoría ‘Premio de los diseñadores de juegos’ de esta ceremonia dejará de otorgarse.

El galardón existe desde 2010 y reconoce a los juegos por su creatividad e innovación. Sakurai ejerció como juez principal y colaboraba en la selección de los nominados. Durante la ceremonia de los Japan Game Awards 2026, explicó que la categoría llega a su fin debido a que no logró encontrar un sucesor adecuado para asumir su lugar.

- Publicidad -

Sakurai también compartió sus reflexiones sobre el estado actual de la industria, ofreciendo una valoración bastante fuerte en lo que respecta a la originalidad de los videojuegos. Una situación de incertidumbre potenciada por el uso de IA generativa, que aunque no lo haya mencionado directamente, es un factor contraproducente.

«Voy a decir algo bastante duro, pero la originalidad no influye realmente mucho en las ventas. De hecho, creo que ocupa un lugar bastante bajo en la lista de prioridades. Probablemente todos piensen lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, con las bebidas de las tiendas de conveniencia: seguramente no hay mucha gente que salga a probar cada nueva bebida que sale al mercado.

Cuanto más se acostumbra la gente a algo, más se acerca eso a convertirse en un estándar; o mejor dicho, creo que la gente tiende a buscar un sabor que se ajuste a sus preferencias y cumpla con sus expectativas.

Sin embargo, una industria que pierde su originalidad terminará sufriendo una muerte lenta. Creo que la industria existe hoy gracias a aquellas personas que fueron pioneras en nuevas invenciones y crearon nuevas formas de entretenimiento.

El ‘Premio de los diseñadores de juegos’ llegará a su fin, pero espero que sigan buscando la novedad, la originalidad y esas cualidades únicas que distinguen a un juego. Muchas gracias por todo».

El último título en recibir este galardón en los Japan Game Awards 2026 fue Word Game, un juego de puzles interactivo desarrollado por Team9, en el que las propias palabras representan objetos, personajes y entornos.

De Kioto para el mundo

La línea de tiempo de Zelda ya había separado a BotW / TotK de todo lo demás, pero el remake de Ocarina of Time la vuelve a cambiar
La línea de tiempo de Zelda ya había…
Level-5 anuncia Professor Layton and the Curious Village Remake para 2027, también llegará a Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam)
Level-5 anuncia Professor Layton and the Curious Village…
10 pistas clásicas de Super Nintendo cobran nueva vida en Mario Kart World para Switch 2
10 pistas clásicas de Super Nintendo…
Dinosaur Planet, también conocido como Star Fox Adventures, es una joyita de GameCube que ya está disponible en Switch 2 y luce mejor que siempre
Dinosaur Planet, también conocido como Star…
Professor Layton and the New World of Steam finalmente tiene fecha de lanzamiento para Switch, Switch 2, PS5 y PC, tendrá más ‘puzzles’ que nunca antes
Professor Layton and the New World…
Primera mirada a la skin de Lucy de Cyberpunk 2077: Edgerunners en Fortnite, los fans no están contentos con su diseño
Estos son todos los trajes gratis, gestos y nueva ‘merch’ de la colaboración de Mega Man con Pragmata
Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON, el «Vampire Survivors» de la obra de Gege Akutami ha sido aplazado al 2027
Street Fighter 6: Capcom revela cuándo estará disponible el cuarto traje para C. Viper
Todos los juegos mostrados en la presentación Capcom Spotlight de Tokyo Game Show 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Primera mirada a la skin de Lucy de Cyberpunk 2077: Edgerunners en Fortnite, los fans no están contentos con su diseño
No hay comentarios

Lo último

Magic Knight Rayearth: esta es la fecha de estreno del remake de Las Guerreras Mágicas en Crunchyroll
Anime y Manga
Ranma 1/2: esta es la fecha de estreno de la tercera temporada en Netflix
Videojuegos
Un tráiler de jugabilidad de Wardens of Avalon muestra más de su mundo arturiano corrupto, habrá nueva prueba de juego en octubre
Videojuegos
Las aventuras no son todo en Calabozos y Dragones, también hay que atender la taberna en la que comienzan esas aventuras
Videojuegos