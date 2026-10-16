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Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y cosméticos de La Purga en Fortnite

Genuina representación gringa.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Esta edición del evento de Halloween ‘Pesadillas’ en Fortnite esta llena de ‘crossovers’ y uno de los más inesperados es con la distopica serie de películas La Purga, también conocida como 12 Horas para Sobrevivir o La Noche de la Expiación.

En la noche del sábado 17 de octubre de 2026 llegará a la tienda del juego el lote de La Purga con el atuendo de la ‘Dama Libertad’ —un personaje sacado de la tercera película de la serie: The Purge: Election Year (12 horas para sobrevivir: El año de la elección)— y varios objetos cosméticos inspirados en las películas. Vamos a verlo.

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Primero, aquí tienen la skin. Luce bastante bien y es efectivamente una de las imágenes más icónicas de esas películas. Tiene la opción de presentarse con o sin manchas de sangre.

El lote de La Purga en Fortnite también contiene los siguientes objetos que podemos ver gracias al trabajo de mineros de datos como FireMonkey:

  • Pico Antorcha de la libertad
  • Papel Contador de la Purga
  • Mochila Retro Dron de la Purga
  • Emoticono Máscara de la Purga

Últimamente Epic Games ha perdido mucha credibilidad entre la comunidad gamer debido a su insistencia en el uso de inteligencia artificial generativa. No hemos visto si esto está afectando de alguna forma a Fortnite.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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