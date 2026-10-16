Una mirada a la skin ‘Dama Libertad’ y cosméticos de La Purga en Fortnite

Esta edición del evento de Halloween ‘Pesadillas’ en Fortnite esta llena de ‘crossovers’ y uno de los más inesperados es con la distopica serie de películas La Purga, también conocida como 12 Horas para Sobrevivir o La Noche de la Expiación.

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En la noche del sábado 17 de octubre de 2026 llegará a la tienda del juego el lote de La Purga con el atuendo de la ‘Dama Libertad’ —un personaje sacado de la tercera película de la serie: The Purge: Election Year (12 horas para sobrevivir: El año de la elección)— y varios objetos cosméticos inspirados en las películas. Vamos a verlo.

Primero, aquí tienen la skin. Luce bastante bien y es efectivamente una de las imágenes más icónicas de esas películas. Tiene la opción de presentarse con o sin manchas de sangre.

El lote de La Purga en Fortnite también contiene los siguientes objetos que podemos ver gracias al trabajo de mineros de datos como FireMonkey:

Pico Antorcha de la libertad

Papel Contador de la Purga

Mochila Retro Dron de la Purga

Emoticono Máscara de la Purga

Últimamente Epic Games ha perdido mucha credibilidad entre la comunidad gamer debido a su insistencia en el uso de inteligencia artificial generativa. No hemos visto si esto está afectando de alguna forma a Fortnite.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.