Una nueva remasterización de Final Fantasy Tactics podría estar cerca

No es la primera vez que se escuchan rumores sobre una segunda remasterización de Final Fantasy Tactics, esta vez para plataformas actuales. La primera versión mejorada del juego de 1997 para PlayStation llegó en 2007 para PSP como Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, después llevado a móviles iOS y Android. De acuerdo con el periodista Jason Schreier, de Bloomberg, Square Enix de verdad está trabajando en una remasterización moderna de Final Fantasy Tactics como se ha reportado durante algunos años.

El hecho que sea mencionado por Schreier y no un autoproclamado informante, da un poco de seguridad sobre el regreso de este popular TRPG. Sin embargo, repetimos que ya hace varios años anda rondando el mismo rumor y Square Enix no confirma nada oficial al respecto. De llegar a revelarse, es muy probable que sea para plataformas de anterior y actual generación. Tales como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC.

[Final Fantasy Tactics: The War of the Lions] Personajes invitados como Balthier y Cloud hacen aparición.

En 2021, una amplia lista de juegos no anunciados para entonces se filtró accidentalmente por parte de Nvidia GeForce Now. En aquel entonces, Nvidia afirmó que mientras varios de esos juegos eran reales, otros simplemente eran especulativos. Durante los tres años siguientes, hemos visto varios de los juegos en esa lista confirmados, anunciados y lanzados. Ahora bien, hay excepciones mayores y una de ellas es precisamente Final Fantasy Tactics.