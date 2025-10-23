Una versión «mejorada» con IA de Scarface: The World is Yours, apareció sin licencia alguna en tiendas digitales

Scarface: The World is Yours de Radical Entertainment, lanzado originalmente para PS2, Xbox y PC en 2006, seguido de un lanzamiento para Wii en 2007, apareció enlistado sin previo aviso en la Epic Games Store. Posteriormente el juego se publicó en Steam. El distribuidor EC Digital, lanzó un comunicado indicando que se había «publicado involuntariamente en una plataforma diferente antes de lo previsto».

Tras el bochornoso incidente, EC Digital inició conversaciones urgentes con varias partes sobre el estado del proyecto. “Tras una cuidadosa consideración, creemos que ocultar temporalmente la página de la tienda es la medida más adecuada, y ya hemos empezado a coordinarnos con Valve para que esto suceda en breve”, afirmó el comunicado. Efectivamente, el juego ya no aparece en Steam ni en Epic Games Store.

“La página actual se concibió inicialmente como un recurso provisional mientras resolvíamos los asuntos técnicos y de licencias. Desafortunadamente, el lanzamiento imprevisto de ciertas versiones en otras plataformas causó complicaciones y preocupaciones inesperadas. Por ello, consideramos necesario hacer una pausa y reevaluar la situación”.

De acuerdo con el distribuidor, cuando el juego se lance en Steam, incluirá una «mejora opcional de gráficos en HD» que «utiliza técnicas asistidas por IA para mejorar ciertos elementos visuales».

El tráiler del juego también parece ser simplemente un tráiler anterior del 2006, con la misma música licenciada que aparecía en aquel entonces y escenas de la película de 1983 protagonizada por Al Pacino como Tony Montana. Dada su ubicación en Miami, los parecidos del juego con GTA: Vice City –a su vez inspirado en Scarface– son más que recurrentes.