GTA 6 es un juego cargado de referencias a la cultura pop, el cine, la televisión y los videojuegos, como ningún otro mundo abierto existente en el mercado. Gracias a esta «simulación de la realidad» podemos disfrutar de diferentes parodias a títulos de todos los géneros, entre ellos el terror psicológico de Konami. Esta es una referencia directa al pueblito maldito internacionalizado de Silent Hill, una experiencia que podemos recrear en el extremadamente popular GTA 6 de Rockstar Games.

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Para acceder a la misma lo primero que debes hacer es dirigirte a Crosstown en Vice City, justo donde señala el marcador, detrás del centro de artes de la ciudad. Allí encontrarás un edificio abandonado de tres pisos bajo el nombre de Hotel Marbelle. No podrás entrar por el frente, así que dirígete a la parte posterior.

Una vez allí verás una caja fuerte con código y algunas botellas inservibles. Si subes la escalera hacia el tercer piso, notarás que la puerta se abre sola; tranquilos/as, ya vamos para allá pero todavía no entres. Darás con un maniquí contra la pared y una tubería equipable –familiares elementos de la saga Silent Hill–. Si vas hasta el fondo, verás una cama y sobre ella otro maniquí que, en mi caso, no dejaba de moverse solo, pero parecía más cosa de las físicas de colisión de GTA 6 que de una posesión. Está bien, suele pasar y eso no lo demerita.

Que no panda el cúnico.

Sobre la mesa junto a las revistas hay una tarjeta coleccionable de Ratface, la parodia de Batman en el universo GTA. Ahora sí es momento de entrar a la misteriosa puerta que conduce a otras escaleras hasta la azotea. Pronto te das cuenta que ninguna de las dos puertas se abre y el ambiente empieza a trastornarse un poco en las escaleras, hasta quedar oscuro y aparecer una serie de símbolos extraños, que apuntan a rituales macabros de otra dimensión.

Una vez liberadas las puertas, dirígete a la azotea y encontrarás una libreta con información sobre el pasado del hotel, además del código de la caja fuerte en la parte inferior. Si quizás no estabas presa del pánico, también pudiste notar los números entre los símbolos que aparecieron por un instante en las escaleras. Ya en la azotea verás cómo todo se llena de una niebla inexplicable, incluidas las calles circundantes al hotel. Lamentablemente no hay criaturas, culpas ni pecados por enfrentar, mientras que los transeúntes no sufren cambio alguno.

«En mis sueños más inquietos, veo ese lugar… Vice City».

Código de la caja fuerte en el Hotel Marbelle de GTA 6

Si regresas al primer piso, sea por las escaleras o saltando desde la azotea hacia la calle, dirígete a la caja fuerte e introduce el código 955214. Allí encontrarás algo de dinero en efectivo y el reloj ‘Cash and Crowex Ambassador Breakfast’, un accesorio unisex.

Si no lo desbloqueaste antes con otro encuentro sobrenatural en el estado de Leonida o alguno del tercer tipo, con la visita al Hotel Marbelle y el «Silent Hill» de GTA 6, obtienes también en PS5 el trofeo ‘La verdad está ahí afuera’, en clarísima referencia a The X-Files.