Unavowed (Switch) – Reseña

Unavowed

- Algunos personajes menos desarrollados que otros. - No está traducido al español. - Algunas animaciones podrían ser mejores. - La mayoría de decisiones no afectan el final del juego.

En resumen

No exageramos si decimos que Unavowed es una de las mejores aventuras gráficas modernas. Su excelente historia, calidad visual, grandiosos personajes y sencillo sistema de juego lo hacen un título recomendable incluso para quienes no están familiarizados con este género que ya no es tan popular como hace 15 años. Si el idioma inglés no es un inconveniente, los animamos a que le den una oportunidad a esta intrigante fantasía urbana, especialmente ahora que está disponible para Nintendo Switch. No se van a arrepentir.