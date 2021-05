Sony planea lanzar una versión de Uncharted 4: A Thief’s End para PC

Esta es una noticia que estaba prácticamente anunciada, pero no se había oficializado. Desde hace un tiempo, Sony tomó la iniciativa de lanzar algunos de sus más importantes títulos exclusivos al mundo de los computadores, como Horizon Zero Dawn y Days Gone (cuya reseña pueden leer aquí). Era cuestión de tiempo para que Uncharted 4: A Thief’s End también pasara a formar parte la lista de juegos que saldrán para PC.

La verdad es que Sony no «anunció» directamente esto, pero es como si lo hubiera hecho. La empresa publicó en su sitio web un pdf con la presentación especial que mostró a sus inversionistas recientemente para informarles del rumbo que tomará la marca PlayStation. En una de las diapositivas mencionan los «lanzamientos planeados para PC» como parte de sus vectores de crecimiento. Uncharted 4 es parte de esa lista.

Vale la pena mencionar los demás planes de crecimiento de PlayStation según la presentación:

Enfocarse en el público de países como China, Rusia e India.

Lanzar juegos para dispositivos móviles.

Desarrollar más ‘juegos como servicios’ en consolas y otras plataformas.

La presentación de Sony no menciona cuál será la fecha de lanzamiento de Uncharted 4: A Thief’s End para PC. Antes de que lo mencionen, no dijeron nada sobre la posibilidad de la llegada de la franquicia God of War a PC… por ahora.

Fuente: presentación a los inversionistas de Sony