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Under Night In-Birth II [Sys:celes]: Zohar y una nueva actualización de balance llegarán a mitad de año

Zohar llega a Under Night In-Birth II, junto a una actualización que incluye ajustes de equilibrio para frenar el power creep y más.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante EVO Japan 2026, Arc System Works y el desarrollador French Bread anunciaron la llegada de Zohar, conocida como «La Doppelganger», como el cuarto personaje DLC para Under Night In-Birth II [Sys:celes]. La nueva combatiente, que formó parte de la organización «Bankikai» junto a Ogre y Strix, está programada para unirse a Under Night In-Birth II [Sys:celes] durante el tercer trimestre del 2026 para las versiones de PlayStation 4, PlayStation 5, Steam y Nintendo Switch del juego. Aunque aún no se publicó un video detallado de su estilo de pelea, las imágenes compartidas revelan el uso de garras y la presencia de una figura espectral que la acompaña en el campo de batalla.

Zohar llegará con una nueva actualización para Under Night In-Birth II [Sys:celes]

Más allá de la incorporación de Zohar, los desarrolladores confirmaron que junto al nuevo personaje se liberará una actualización masiva con cambios y ajustes de balance para Under Night In-Birth II [Sys:celes]. El objetivo principal de esta actualización será frenar el aumento excesivo de poder (power creep) mediante una revisión integral del equilibrio general. Estos cambios se centrarán en ajustar el daño de los combos y la ganancia de medidor, además de modificar mecánicas críticas del sistema como el «Steer Ender» y el «Throw Escape». Esta decisión busca responder a las inquietudes de la comunidad tras parches anteriores y optimizar la salud del juego a largo plazo para un mejor ambiente competitivo.

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El juego en línea también recibirá novedades con un sistema de clasificación específico para jugadores de alto rango, donde los puntos fluctuarán de forma independiente al tradicional RIP. Por otro lado, los modos de entrenamiento, misión y repetición serán mejorados con herramientas de análisis de datos de fotogramas (frame data) más precisas, permitiendo ver las diferencias de ventaja frente al oponente incluso en las repeticiones. Esto es una gran mejora de calidad de vida de cara a mejorar la entrada de nuevos jugadores al ambiente competitivo de Under Night In-Birth II [Sys:celes]. Próximamente se anunciará el calendario detallado de lanzamientos y más pormenores sobre las habilidades de Zohar.

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Fuente: comunicado de prensa de Arc System Works

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