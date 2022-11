El nuevo universo cinematográfico de DC Comics incluiría los videojuegos

Los universos cinematográficos siguen siendo el concepto de moda en Hollywood, pero pocos han logrado desarrollarlos con el mismo éxito de Marvel. Uno de esos proyectos fracasados fue el Universo Extendido de DC Comics, pero ya hay planes de reinventarlos de modo que no solo incluiría películas, series de tv y animación, sino también videojuegos.

Hace algunas semanas, Warner Bros. Entertainment nombro a James Gunn —responsable de la excelente El Escuadrón Suicida y la serie Peacemaker— y a Peter Safran —del universo de El conjuro— como directores de DC Studios. Ellos se encargarán de llevar el universo cinematográfico por un buen camino, pero eso no es todo.

De acuerdo a un reporte de Deadline, David Zaslav —CEO de Warner Discovery— expresó en una reunión empresarial lo siguiente respecto a sus planes para el universo cinematográfico de DC:

«Crearemos una biblia para un universo cohesivo de DC Comics que incluirá películas, televisión animación, videojuegos y más».

Estos planes nos recuerdan la forma en que actualmente funciona el universo Star Wars. Videojuegos como Jedi: Fallen Order y la campaña de Battlefront II forman parte de la continuidad de la franquicia.

No conocemos más detalles sobre estos planes ni si juegos ya anunciados —como el Wonder Woman de Monolith y el Suicide Squad de Rocksteady— formarán parte de este universo cinematográfico de DC Comics. Lo más probable es que no sea así.

De todos modos existe poca confianza en David Zaslav. Tras su llegada al cargo canceló varios proyectos importantes para la compañía como la esperada película de Batichica y sus acciones en la bolsa perdieron mucho valor.

