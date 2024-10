Unknown 9: Awakening – Reseña

La idea detrás de Unknown 9: Awakening es muy buena. Este juego es parte de un universo interconectado con una trilogía de novelas, cómics, un ARG y una serie de podcasts que contarían una historia épica y llena de secretos que los fanáticos tendrían que resolver por su cuenta. Por si fuera poco, la protagonista del videojuego es interpretada por Anya Chalotra, la bella actriz que hace de Yennefer en la serie The Witcher. Pero esos grandiosos planes para este ‘Storyworld’ no sirven de nada si el juego no es bueno y ni siquiera despierta el interés de los fanáticos de las novelas a las que sirve de precuela.

Es frustrante emocionarse por un proyecto y descubrir que la obra resultante no sólo no está a la altura de las expectativas, sino que raya en la mediocridad. Eso es lo que pasó con este título del estudio francés Reflector Entertainment.

Haroona es una joven india con la capacidad de usar los poderes del extraño mundo conocido como ‘El Revés’ y que, tras perder a su mentora, se dedica a perseguir a un grupo conocido como los Ascendentes y a su líder Vincent para cobrar venganza. Como no podía ser de otra forma, terminará envuelta en una guerra entre organizaciones secretas y una conspiración de aquellos que pretenden usar apoderarse del poder de El Revés para sus propios planes.

Aunque tiene una trama bastante tradicional, todo el ‘lore’ y mitología que tiene detrás es excelente. El desarrollarse en nuestro mundo durante el primer cuarto del siglo XX y no en una tierra de fantasía ni en un típico escenario medieval le da un encanto especial. Esto, por supuesto, se lo debe al ya establecido universo de ficción al que pertenece. Al no haber leído las novelas y cómics de esta saga, no puedo decir a ciencia cierta cuándo aporta a ese universo ni si le hace justicia, pero puedo decir que al menos se sostiene por sí solo y no necesitamos conocer más del mundo de los Nueve Desconocidos para entender qué ocurre.

En cuanto a jugabilidad, Unknown 9: Awakening se puede describir mejor como una aventura de acción lineal con mucho énfasis en el sigilo. Haroona tiene las habilidades tradicionales de esconderse en la hierba alta, distraer a los enemigos y acercarse a ellos por la retaguardia para eliminarlos, pero lo que hace especial a esta aventura es el uso de sus poderes umbricos, los cuales le permiten poseer por poco tiempo a los enemigos para atacar a otros, activar dispositivos o alejarlos de su ubicación. También se puede volver invisible por unos pocos segundos y hacer explotar objetos del escenario a lo lejos.

El problema es que, a pesar de esos elementos, el sigilo resulta muy aburrido y demasiado similar a lo que hemos visto desde que el género se popularizó hace ya más de dos décadas. La posesión tampoco es que sea muy original y no aporta demasiado a nivel mecánico. A veces me sentía tan aburrido en medio de una secuencia de infiltración que rompía el sigilo a propósito para que empezara la batalla.

La posesión de enemigos también está bien integrada a los combates y es divertido usarla en medio de un combo —sobre todo cuando la hemos mejorado y nos permite hacer posesiones en cadena— pero los elementos básicos del combate, los ataques y evasiones, no son agradables. Se sienten pesados y fácilmente abusables, haciendo que los enfrentamientos sean más tediosos que emocionantes.

Si las peleas y el sigilo no son especialmente buenos, ¿qué le queda a Unknown 9: Awakening? No mucho, a decir verdad. Aunque hay objetos coleccionables y mejoras para Haroona escondidas en el camino, los niveles no cuentan necesariamente con un gran diseño y algunos escenarios son más divertidos de recorrer que otros. A pesar de que son bastante lineales, a veces me sentí perdido en algunos de ellos y con pocos indicadores que me advirtieran si me estaba devolviendo o avanzando correctamente.

A nivel técnico no hay nada bueno que decir. A pesar de estar jugando la versión de PS5, solo corre a 30 fps por segundo y es común que el rendimiento caiga por debajo de eso. No entiendo la razón, ya que el juego tampoco es que sea visualmente exigente. Las animaciones son muy regulares y los gráficos no son precisamente bonitos. También encontré una buena cantidad de ‘glitches’ y ‘bugs’ que iban desde la capa de la protagonista quedándose suspendida en el aire hasta movimientos que se quedan bloqueados hasta que no reiniciara el juego.

No importa lo mucho que me gustara Haroona ni que el ‘lore’ detrás de este universo me pareciera interesante, la jugabilidad simplemente no me atrapó y tras unas tres horas de juego ya me estaba costando trabajo encontrar la voluntad para seguir adelante. No es un juego especialmente largo —se puede acabar en unas 12 horas— pero se siente más pesado de lo que debería debido a sus múltiples problemas.

Mi conclusión en esta reseña no es necesariamente que Unknown 9: Awakening es un juego malo. A pesar de sus múltiples problemas, funciona bien y he encontrado títulos mucho peores — pero es dolorosamente mediocre. La gran mayoría de sus elementos son genéricos, se siente anticuado y no aporta nada interesante al género. Tal vez puedan encontrar algo interesante en él quienes no han jugado muchos juegos de acción y sigilo y tal vez los fanáticos del ‘storyverse’ de los Nueve Desconocidos encuentren algo más que apreciar.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Unknown 9: Awakening para PlayStation 5 suministrada por Bandai Namco Entertainment. Este juego también está disponible para PS4, Xbox y para PC mediante Steam.