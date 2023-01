Unos «Joy-Con» tipo GameCube para Switch que prometen no causar ‘drift’

Si has sido propietario de Switch por algún tiempo, estamos seguros que has experimentado el temible ‘drift’ en los sticks de tus Joy-Con. Leve o agresivo, lo cierto es que su amenaza siempre está ahí y no hay nada por hacer más que arreglarlos –o comprar otros, costosa solución–. El modo portable es el mayor valor agregado de Switch y contar con Joy-Con funcionales es clave.

Nintendo no ha ofrecido una solución definitiva al ‘drift’, pero existen controles de terceros como Split Pad Pro de Hori, que ayudan a solventar la situación. A este se une el NYXI Wizard Wireless Joy-Pad, que imita el diseño del control de GameCube, debidamente dividido como los Joy-Con de Nintendo Switch e igualmente ensamblables.

NYXI Wizard Wireless Joy-Pad: Joy-Con sin ‘drift’ para Switch.

En cuestión de controles ya no los hacen como antes, es verdad. Incluso en cuanto a ‘drift’, la propia Sega dio con la solución desde los años del Sega Saturn 3D y de su última consola, Dreamcast. Sega utilizó unos sensores denominados ‘Hall effect’, que usaban imanes para no ejercer el mismo contacto y desgaste de un ‘stick’ tradicional. Uno que afecta a Switch, DualSense y demás modernidades.

Esta practica solución es también utilizada por el NYXI para Switch. Su inspiración, además del control básico del querido Cubito, se parece a su respectivo control wireless, el WaveBird. El NYXI, disponible solo en morado a través del sitio oficial, tiene un costo de $334.936 pesos colombianos (envío gratuito). Al momento de la nota ya se encontraba agotado.

Legacy GC para Game Boy Player de GameCube.

Por otra parte, Retro-Bit presentó el control cableado Legacy GC, uno más sencillo inspirado en y para GameCube. Específicamente para ser usado con los juegos de la familia Game Boy en Game Boy Player. Dicho periférico permite usar los cartuchos de Game Boy / Color / Advance en GameCube.

