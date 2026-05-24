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Unreal Engine 6 ha sido anunciado y Rocket League será el primer juego que lo usará

Con el anuncio de un nuevo motor gráfico las preocupaciones por los cambios en las físicas de Rocket League no se han hecho esperar.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el Paris Major de la Rocket League Championship Series 2026, Epic Games y Psyonix anunciaron el «futuro» del juego. Si bien algunos rumores sobre este anuncio ya venían anticipándose tras varios comentarios de jugadores profesionales y creadores de contenido. Finalmente se ha hecho oficial que pronto Rocket League se actualizará para pasar a usar el Unreal Engine 6. Esta evolución del motor grafico de Epic Games y la comunidad de Rocket League ha estado esperando con ansias una actualización de motor. Ya que, el título fue desarrollado originalmente sobre Unreal Engine 3.

¿Qué sabemos de la actualización que hará que Rocket League corra con Unreal Engine 6?

Aunque se mostró un breve clip con un aspecto casi fotorrealista, todavía no se ha revelado una fecha de lanzamiento oficial la actualización que hará que Rocket League corra con Unreal Engine 6. No obstante, este hecho es sin duda un cambio crucial para el desarrollo del juego. Esto debido a que mantener una plataforma basada en Unreal Engine 3 limita el acceso a funciones contemporáneas y complica la capacitación de desarrolladores jóvenes, quienes están más familiarizados con herramientas modernas. Ya que, Unreal Engine5 se encuentra presente desde el 2020. La decisión de Psyonix replica lo hecho por Halo Studios o TT Games, que también lidiaron con motores obsoletos antes de migrar a la versión más actual de Unreal Engine.

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Igualmente, no todo es color de rosa. Esto debido a que un cambio de este tamaño preocupa a la comunidad. Ya que, a pesar del entusiasmo por la renovación visual y la promesa de mayor contenido a futuro, la preocupación respecto a las físicas del juego han empezado a circular entre los fanáticos del juego. El núcleo competitivo de la experiencia depende por completo de la interacción y colisión entre los vehículos y el balón, por lo que cualquier modificación en dicho sistema podría causar un fuerte impacto en los usuarios. No obstante, al ser Epic Games la responsable de estas tecnologías, las posibilidades de que el traslado afecte negativamente el rendimiento son bajas.

El anuncio se dio en las semifinales del torneo en París, en un ambiente de alta energía dentro del La Défense Arena, donde organizaciones francesas como Karmine Corp y Team Vitality definen al rival de Twisted Minds para la Gran Final.

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Fuente: @RocketLeague en X, antes Twitter.

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