Unreal Tournament 3 X será gratis, «sin ataduras» y con juego cruzado entre Steam, GOG y Epic Games Store

La descripción del juego Unreal Tournament 3 X en Steam ha cambiado. Este cambio ha revelado que el juego Unreal Tournament 3 X será totalmente gratis y tendrá juego cruzado o ‘crossplay’ con las demás versiones de PC (GOG y EGS). Este cambio, sí bien ya se encuentra en la página del título en Steam, no ha sido anunciado de manera oficial por Epic Games. Adicionalmente, la descripción de Unreal Tournament 3 X en Steam revela el contenido que tendrá la versión gratuita de este aclamado videojuego.

¿Cuándo sale o se podrá descargar Unreal Tournament 3 X?

Si son de aquellos jugadores de FPS competitivo 1 Vs. 1 que no pueden esperar y se preguntan cuándo sale o se podrá descargar Unreal Tournament 3 X en Steam, GOG o Epic Games Store les contamos que si bien el espacio del juego está en la tienda de Valve aún no se puede descargar. Sin embargo, la actualización de Unreal Tournament 3 X en la base de datos de Steam es el indicio de un anuncio.

¿Qué contenido tendrá Unreal Tournament 3 X?

Imagen que adjunto la cuenta Wario64 en Twitter que revelan el contenido que tendrá Unreal Tournament 3 X.

La descripción de Unreal Tournament 3 X que fue compartida en redes sociales —y que ya no aparece en Steam— revela que el título de Epic Games tendrá juego cruzado o ‘crossplay’ entre las diferentes versiones de PC (GOG, EGS y Steam). Adicionalmente, Unreal Tournament 3 X no tendrá ningún tipo de microtransacciones. De resto los modos multijugador estarán intactos junto al modo campaña con sus debidas expansiones.

Epic Games no da sin quitar un poco

Los fanáticos de Unreal Tournament 3 pueden darse por bien servidos. Sin embargo, la otra cara de la moneda la padecen aquellos jugadores que quieran acceder a los servicios en línea de algunos juegos viejos de la franquicia. Ya que Epic Games cerrará los servicios en línea de seis juegos de la franquicia Unreal Tournament junto a otros que usan sus servicios.

Los siguientes títulos tendrán todos los servicios en línea deshabilitados el 24 de enero y solo estarán disponibles los modos individuales o multijugador local:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3 Nota: el multijugador en línea de Dance Central VR seguirá disponible.

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3 Nota: el multijugador en línea de Rock Band 4 seguirá disponible.

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

UT 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Para conocer detalles sobre reembolsos en los contenidos descargables de algunos de los juegos de la lista, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Vía: Wario64