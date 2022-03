Así es Unseen, el nuevo estudio de videojuegos de Ikumi Nakamura

Desde que Ikumi Nakamura abandonó la producción de Ghostwire: Tokyo a finales de 2019, nos estuvimos preguntando cuál sería su próximo proyecto o qué estudio la contrataría. Hace algunos meses, ella dijo que estaba interesada en formar un estudio independiente. Ahora, su sueño se ha hecho realidad.

Mediante un emocional video en el que habla de la influencia que tuvo en ella la pandemia de COVID-19 y el convertirse en madre, Ikumi Nakamura anunció la apertura del estudio Unseen en Tokio, Japón.

Además de la diseñadora reconocida por su trabajo en Okami, Bayonetta y The Evil Within, el estudio Unseen cuenta con los talentos de Misuzu Watanabe (Devil May Cry 5), como director de juego; Raúl Ibarra (Ubisoft), como director de animación; Liam Wong (Far Cry 5) como director visual; Naoki Katakai (Vanquish, Okami, Resident Evil), como especialista en arte; y Akiyoshi Nishikawa, como artista conceptual. Ikumi Nakamura es la CEO y directora creativa del estudio.

Además de enfocarse en videojuego, Nakamura dice que el estudio Unseen «no pensará solo en términos de videojuegos».

Todavía no han revelado en qué juego están trabajando, pero estamos muy ansiosos por conocer que sale de la mente de esta talentosa artista y su nuevo equipo.

Fuente: canal oficial del estudio en YouTube