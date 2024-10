Until Dawn (PS5 Remake) – Reseña

Antes de comenzar a leer deben saber que esta reseña de la versión de 2024 de Until Dawn para PS5 está enfocada a aquellos que no han jugado la versión original lanzada en 2015 para PlayStation 4. Aunque sí haré algunas comparaciones más adelante, me dedicaré principalmente a hablar de la experiencia como alguien que no conocía esta historia.

A diferencia de la gran mayoría de juegos de terror, no vamos a enfrentarnos a disparos contra los enemigos ni se trata de un juego de sigilo en el que tenemos que mantenernos fuera de su vista. Esta es una aventura gráfica en la que el destino de los personajes y el rumbo que sigue la historia depende completamente de las decisiones que tomemos en momentos clave. Somos una especie de “guionistas” que vamos decidiendo cómo evoluciona la trama y la mejor (o la peor) forma en que los angustiados protagonistas deciden enfrentar cada situación.

La trama sigue a ocho jóvenes que viajan a una cabaña en las montañas para pasar unos días de fiesta y diversión. Un año antes, una terrible broma en la que participaron tuvo terribles resultados. Dos de sus amigas desaparecieron y este encuentro pretende ser una forma de superar lo ocurrido, pero hay algo extraño en el lugar. Alguien o algo los asedia desde lejos y pronto comenzarán a vivir una experiencia horrible.

Controla el terror

A lo largo de 10 capítulos alternamos el control entre los protagonistas. Exploramos los escenarios buscando objetos coleccionables que revelan detalles de la trama, tomamos decisiones en momentos puntuales y participamos en ‘quick time events’ (presionar rápidamente el botón que aparece en pantalla). Lo que hagamos puede cambiar el rumbo de la trama. Algunas decisiones alterarán algunos diálogos o eventos, mientras que otras pueden determinar qué personajes viven o mueren.

La principal fortaleza de Until Dawn es su historia, escrita por el prolífico guionista, actor, productor y director Larry Fessenden. Esta me mantuvo bastante intrigado con su mezcla de subgéneros y tuvo unos giros bastante sorprendentes. Por otro lado, sus personajes son muy poco carismáticos. La gran mayoría son jóvenes fastidiosos y egoístas que solo piensan en sexo y pasarla bien. Los que no son estereotipos de la ‘chica final’, el ‘alivio cómico’, etc.

La parte de toma de decisiones funciona bastante bien y mucho mejor que en otros juegos con mecánicas similares. Los menús llevan un control de las decisiones claves tomadas, nos dice qué efectos tuvieron una vez que estos ocurren e incluso se nos dan estadísticas sobre los aspectos importantes de la personalidad de cada personaje y cómo va su relación con los demás. Siempre que tomamos una decisión o fallamos un ‘quick time event’ nos preguntamos cómo cambiarían las cosas si hubieramos hecho algo diferente, lo que impulsa a jugar de nuevo para ver qué es diferente.

Y aquí terminan las cosas buenas que tengo para decir de esta nueva versión de Until Dawn en PS5.

¿Una “modernización” innecesaria?

El impacto que me causó el realismo de los gráficos se deshizo tan pronto los personajes comenzaron a hablar. Las expresiones de los rostros y la gesticulación están tan exageradas que llevan el efecto del valle inquietante a un nuevo nivel. Algunos tienen una rara tendencia a mostrar su dentadura de un modo que se ve poco natural y un poco desagradable. Puede que la dirección de las escenas ‘cinemáticas’ tenga una calidad cinematográfica, pero las “actuaciones” acaban con cualquier impresión que pudieran dar de que estamos ante una buena película de terror. Esto es una verdadera lástima tomando en cuenta que tiene actores de buen nivel como Peter Stormare (Constantine), Rami Malek (Mr. Robot), Bret Dalton (Agentes de SHIELD) y Hayden Pannettiere (Scream 6).

El doblaje al español latino es mayormente decente, pero hay momentos en que las traducciones elegidas no encajan bien con el momento y dan un poco de vergüenza.

Controlar a los personajes resulta aún más frustrante que verlos tratar de gesticular con naturalidad. Debido a la sencillez de los escenarios y lo básicos que son los movimientos —simplemente avanzar de un lado a otro— resulta difícil entender por qué es tan difícil hacer que un personaje gire en la dirección deseada o se detenga para examinar un objeto. Por si fuera poco, muchas de las ubicaciones explorables son muy oscuras y visualmente repetitivas, lo que hace difícil saber hacia dónde vamos. Terminé perdiéndome varias veces.

A pesar de ser una nueva versión de un juego viejo, este ‘remake’ de Until Dawn para PS5 no corre a 60 fps (cuadros de animación por segundo). Es verdad que esto puede ser para mantener el estilo “cinematográfico” de la acción, pero es que tampoco tiene buen rendimiento con cuadros limitados.

Llegados a este punto me comencé a preguntar si la versión original de 2015 para PS4 tenía los mismos problemas y por qué no los corrigieron. Como no tenía acceso a una copia de esa versión y ya no se puede comprar de forma digital (PlayStation la retiró cuando sacó este ‘remake’), me puse a ver algunos ‘walkthroughs’ en YouTube.

Lo que descubrí me sorprendió bastante.

Until Dawn contra Until Dawn

La versión original de Until Dawn tal vez no lucía tan bien como su ‘remake’ en temas de iluminación y resolución, pero era una experiencia visual mucho más agradable. Las expresiones y movimientos de los personajes eran mucho más naturales y el problema de las “dentaduras” había desaparecido.

Al jugar el ‘remake’ me pareció que la cámara detrás del hombro de los personajes (al estilo de Resident Evil 4) no encajaba nada bien con la exploración de los escenarios y empeoraba el ya molesto control. Descubrí sorprendido que el juego original tenía un sistema de cámaras completamente diferente y más similar al de los ‘survival horror’ clásicos. Este es mucho más cinematográfico y permitía apreciar mejor los detalles de los escenarios. Como no jugué esta versión, no puedo saber si el sistema de control era mejor, pero parece que sí.

Los responsables de esta nueva versión de Until Dawn seguramente pensaron que al hacer el juego visualmente más parecido a títulos modernos de acción y terror podían llamar más la atención. Que error tan grave. Al tratar de hacer pasar un título de aventura como este por un juego de “dar bala” terminaron haciéndolo peor y desagradable de jugar.

Es un verdadero crimen que PlayStation haya retirado la versión anterior de las tiendas porque esa definitivamente era la versión superior de esta obra. Si están interesados en jugar Until Dawn, les recomiendo que busquen la versión anterior de segunda mano que, además de ser una mejor experiencia, les saldrá más barata.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Until Dawn (2024) para PlayStation 5 suministrada por PlayStation. Este juego también está disponible para PC mediante Steam.