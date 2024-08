Until Dawn Remaster: Fecha de lanzamiento y comparación con la versión de PS4

En el State of Play de enero del 2024 fue presentado el juego Until Dawn Remaster. Ahora, a mes y medio de iniciar el mes de octubre, Sony Computer Entertaiment ha revelado un nuevo tráiler de Until Dawn Remaster. Este tráiler —además de mostrarnos una comparación entre el juego original del 2015 y la remasterización para PC y PS5 del 2024— también confirma cuál es la fecha de estreno de Until Dawn Remaster.

Los nuevos efectos visuales se han reconstruido desde cero en Until Dawn Remaster. Esto tomando como referencia los juego original. Las imágenes comparativas en el tráiler muestran animaciones faciales mejoradas en varias escenas de Until Dawn Remaster, entre las que destacan los personajes de Michael Munroe (Brett Dalton) y Samantha Giddings (Hayden Panettiere).

En otras escenas de la remasterización se han introducido cambios en la fotografía. Una escena en la que Mike queda atrapado en una trampa para osos se muestra con una nueva profundidad de campo que pone más énfasis en su herida.

Por otro lado, la escena de la ouija incluye nuevas tomas con las reacciones del reparto que no estaban en el juego original. Algunas secuencias del juego muestran una cámara más activa, cuentan con música con nuevos arreglos y ángulos más amplios. Cabe resaltar que Until Dawn Remaster correrá bajo Unreal Engine 5.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Until Dawn Remaster?

El tráiler de comparación de Until Dawn Remaster también confirma que la fecha de lanzamiento del juego está programada para el viernes 4 de octubre. Este juego estará desde ese día disponible para PlayStation 5 y PC vía Steam y EGS.

Fuente: canal de PlayStation en YouTube