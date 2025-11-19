Usuarios de Roblox preocupados por la nueva herramienta de comprobación de edad para desbloquear el chat

Desafortunadamente, el uso de IA es más común en la industria y ahora Roblox se ha unido con el anuncio de un cambio significativo en su ecosistema para mejorar la seguridad infantil. Este anuncio es la implementación obligatoria de una función de estimación de edad para todos los usuarios que deseen utilizar la función de chat.

¿Desde cuándo se tendrá que comprobar la edad en Roblox para usar el chat?

A partir de diciembre, la verificación será un requisito mundial para usar el chat dentro de las diferentes experiencias de Roblox. Sin embargo, la medida ha generado preocupación debido a la metodología elegida. Ya que, este proceso se realiza mediante una plataforma asistida por inteligencia artificial (IA) llamada Persona. Los usuarios deberán cargar una fotografía personal, la cual será analizada por la IA para asignarles un “grupo de edad” con restricciones inherentes al chat.

El objetivo de Roblox es limitar la interacción por grupos de edad para desbloquear el chat y las experiencias apropiadas. Una vez completada la verificación de edad asistida por IA, los usuarios de Roblox serán clasificados en grupos. Estos se dividen entre menos de 9 años, 9 a 12, 13 a 15, 16 a 17, 18 a 20 o más de 21 años. La comunicación solo será posible con usuarios del propio grupo y grupos de edad similares. No obstante, esto puede cambiar si entre jugadores se establezcan como conexiones de confianza. Por ejemplo, un usuario de 12 años podrá chatear con otros de hasta 15 años, mientras que aquellos de 16 años o más no podrán iniciar o participar en un chat con él.

Una medida polémica, pero necesaria

Esta iniciativa de Roblox surge tras un intenso escrutinio público y varias demandas contra los desarrolladores del juego, que ha sido acusado de no hacer lo suficiente para proteger a los niños y siendo calificado el ecosistema del juego como un caldo de cultivo para depredadores. De hecho, el documental de Chris Hansen puso a Roblox bajo una luz muy crítica. Como respuesta a estas presiones, Roblox está introduciendo este estándar de seguridad que será desplegado primero en regiones como Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos, con la intención de expandirse al resto del mundo en enero de 2026.

¿Son satisfactorias estas medidas?

Los críticos, a pesar de las más de 145 nuevas “innovaciones de seguridad” que Roblox afirma haber implementado este año, se mantienen escépticos, principalmente por la preocupación de subir imágenes de niños a una plataforma impulsada por IA. Sin embargo, tendremos que esperar a que inicie la implementación para conocer el impacto real que tendrá en la plataforma.

Vía:Indiser Gaming