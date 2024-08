Concord – Reseña

La última década ha visto como los juegos ‘free to play’ (F2P) se han apoderado poco a poco de la industria. Juegos como Destiny y Overwatch, los cuales fueron lanzados de pago y cosecharon un gran éxito, ahora son juegos gratuitos (F2P). Sin embargo, este modelo de negocio es muy riesgoso. Ya que, así como ha habido casos de éxito, existen juegos que no han contado con el interés de los jugadores. Como resultado, han perecido en poco tiempo y ahora de ellos solo quedan pocos videos en YouTube. Ahora, Sony Computer Entertainment con el juego Concord se atreve a desafiar este modelo con un juego de pago.

Desarrollado por Firewalk Studios, Concord es un hero shooter que nos transporta a un universo galáctico, cargado de personajes extravagantes y una historia que se despliega semana a semana. En nuestra reseña de Concord, exploraremos las fortalezas y debilidades del juego, analizando su jugabilidad, narrativa, modelo de negocio y potencial a largo plazo. ¿Logrará este hero shooter de pago superar los obstáculos y encontrar su lugar en un mercado que ya parece haber alcanzado un techo? ¿O se convertirá en otro ejemplo de una ambiciosa propuesta que no logró conquistar a los jugadores?

La historia de Concord se entrega de una forma poco usual

En nuestra reseña conoceremos si vale la pena o no jugar Concord.

Firewalk Studios ha apostado por construir un universo rico y en constante evolución para darle vida a la historia de Concord, donde el trasfondo galáctico y de los personajes se revelan gradualmente a los jugadores. Cada semana, como si se tratase de una serie, los jugadores recibirán un nuevo corto cinematográfico, el cual profundiza en la trama y las relaciones entre los personajes. Aunque la calidad visual de estos videos es innegable, el impacto narrativo es cuestionable. Ya que parecen desconectadas una de la otra y no logran transmitir la magnitud de la historia, presentar al mundo donde se ambienta el juego ni presentar adecuadamente a los personajes.

La Guía Galáctica es un extenso compendio de lore dentro del juego, donde los jugadores pueden explorar diferentes mapas, leer biografías de personajes y descubrir detalles sobre los planetas y eventos del universo de «Concord«. A medida que se progresa en el juego se desbloquean nuevas entradas en la Guía Galáctica. No obstante, su formato textual y la gran cantidad de información sin un apego por el mundo o sus personajes pueden resultar abrumadores para algunos jugadores.

¿Vale la pena jugar Concord?

Más allá del precio o las polémicas por la inclusión de temas políticos o inclusivos, vale la pena saber sí Concord merece nuestro tiempo de juego. Así que, la mejor forma de responder esa pregunta es describiendo su jugabilidad, modos, mapas y ‘gunplay’. Ya que, es este el verdadero corazón del juego de Firewalk Studios. Concord combina elementos familiares de títulos FPS como Call of Duty o Destiny con la versatilidad de los hero shooter. El juego cuenta con 16 personajes seleccionables —cinco menos que Overwatch cuando salió al mercado— llamados «FreeGunners», los cuales podrán batallar en una nada despreciable cantidad de 12 mapas.

Concord cuenta con modos de un jugador que ayudan a entrenar contra el FreeGunner de nuestra preferencia, un entrenamiento básico y un modo contra reloj con pruebas y tabla de clasificación.

En cuando a modos de juego, Concord los separa en tres listas. En la primera encontramos los modos más tradicionales, como «Aniquilación» (duelo por equipos) y «Caza de trofeos» (similar a baja confirmada de COD). La segunda lista de partidas se centra en modos basados en objetivos, como capturar zonas o proteger un lugar donde se plante un objeto especial. Finalmente, la tercera lista es más competitiva, con modos de eliminación por rondas que exigen habilidad y estrategia.

El estado actual de Concord evita disfrutar a todas las clases de personajes

Concord cuenta con juego cruzado entre PlayStation 5 y PC.

Si algo podemos decir de Concord en esta reseña es que se nota que por sus venas corre la sangre de grandes del género. Ya que, Firewalk Studio fue fundado por veteranos de Activision como Tony Hsu y de Bungie como Ryan Ellis. Es así que los jugadores pueden esperar enfrentamientos dinámicos, fluidos, con un excelente ‘gunplay’. Sin embargo, un hero shooter no solo sobrevive con un buen ritmo. Esto debido a que, un juego de este género necesita un buen diseño de mapas —para que cada personaje y role puedan brillar— un balance en las habilidades y características de cada uno de los FreeGunners y reglas claras para los modos competitivos. Desafortunadamente, estas son tres de las grandes falencias del título de Firewalk.

Cada FreeGunner tiene «variantes» con habilidades pasivas diferentes. Estas deben ser desbloqueadas y al ser equipados en la tripulación se consideran como personajes diferentes.

Cada uno de los 16 FreeGunners de Concord, cuenta con habilidades únicas que ofrecen una amplia gama de estilos de juego. Desde tanques robustos hasta ágiles asesinos y personajes de apoyo, cada FreeGunner tiene un papel específico en el equipo. Sin embargo, el diseño de los mapas y la libertad de permitir que existan más de un personaje el mismo rol en un equipo hacen que algunos de los FreeGunner —menos veloces y más pesados— se vean en una clara desventaja. Esta libertad en elegir personajes, sin importar el rol, funciona de esta manera para que el jugador cambie durante las partidas de personaje. Esto con el fin de activar el sistema de tripulación y que nuestros FreeGunners puedan obtener bonificaciones. De esta forma, Concord nivela el juego. En este título no se premia al jugador diestro, sino al que está en desventaja para tratar de equilibrar la partida.

Un inicio accidentado

Quizás somos muy optimistas en nuestra reseña al decir que Concord ha tenido un lanzamiento accidentado. Sin embargo, no podemos olvidar que este es un proyecto que —según sus desarrolladores— lleva ocho años de desarrollo. Además, Firewalk ya anunció que en octubre inicia la primera temporada del juego, la cual agrega un nuevo FreeGunner, más variaciones para algunos de los personajes existentes, un nuevo mapa, recompensas, una tienda para comprar elementos cosméticos con dinero real y nuevas escenas cinematográficas. No obstante, no podemos obviar que actualmente el pico de jugadores máximo de Concord en Steam no han superado los 700 jugadores. Esperamos que con la llegada de esta temporada, ajusten algunos de los puntos críticos de Concord para que este juego pueda atraer al público.

Reseña hecha con una copia digital de Concord para Steam provista por Sony Computer Entertainment. El juego también se encuentra disponible en PlayStation 5.