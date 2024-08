Gundam Breaker 4 – Reseña

La franquicia Gundam cumplió 45 años, el pasado 7 de abril y que mejor manera de celebrarlo que una nueva entrega de Gundam Breaker. Este es el cuarto (4) juego numerado de la franquicia Gundam Breaker, pero es el sexto en ser lanzado. El pasado juego de esta franquicia fue New Gundam Breaker (Reseña) en el 2018. No obstante, lejos de hacerle honor a las icónicas entregas de PS3 y PS Vita, New Gundam Breaker fue una decepción para los fanáticos de la franquicia. Así que en nuestra reseña de Gundam Breaker 4, les contaremos si vale la pena jugar esta nueva entrega.

Pero antes de empezar con nuestra reseña de Gundam Breaker 4, les recordamos que la franquicia creada por Yoshiyuki Tomino no solo factura gracias al anime. También es muy rentable con su línea de figuras de plastimodelismo, las cuales son producidas por Bandai para Japón y los últimos años han empezado a ser distribuidas en nuestra región. Estos modelos son conocidos como Gunpla (ガンプラ), un acrónimo de “Gundam Plastic Model.” Aunque este término hace referencia más a la actividad de construir los modelos, que a las figuras como tal.

Es tanta la popularidad de los Gunpla en Japón y entre sus fanáticos en todo el mundo que desde el 2013 se empezó a consolidar como franquicia de anime y manga. Además, en ese mismo año se estrenó el primer Gundam Breaker para PlayStation 3 y PS Vita, el cual gozó de una buena aceptación por parte de los fanáticos y la crítica en Japón. Ahora, Gundam Breaker 4 llega para continuar ese legado siendo el primer título numerado de la franquicia en tener un lanzamiento global.

La historia de Gundam Breaker 4 complace a los fanáticos de la franquicia

La agrupación Back-On tiene una historia con esta saga de juegos de Gundam. Ya que ha interpretado los ‘opening’ de los juegos principales de la franquicia Gundam Breaker.

La historia de Gundam Breaker 4 tiene lugar seis años después de los hechos de la tercera entrega. Ahora, el simulador de batalla Gunpla ha evolucionado y los jugadores no deben dirigirse a un centro «arcade» a jugar. Ya que, Gunpla Battle Blaze: Beyond Borders (GBBBB) es un sistema doméstico, con el cual los jugadores pueden entrar a las batallas Gunpla desde su propia casa. Nosotros, asumimos el papel de un jugador que recién entra a probar la beta del juego. A nuestra llegada conoceremos varios personajes —amigos, rivales y antagonistas—y empezaremos a participar en una serie de batallas Gunpla que nos ayudan a entender GBBBB. Al poco tiempo que avanzamos nuestro personaje empieza a llamar la atención de adversarios formidables y junto con el avance de la historia vemos el regreso de personajes de la anterior entrega del juego y el ‘anime’ Gundam Breaker Battlogue.

Afortunadamente, no es enteramente necesario conocer la historia de juegos anteriores para entender la de Gundam Breaker 4. No obstante, aunque está lejos del caos de historia que vimos en New Gundam Breaker, la narrativa no es el punto más fuerte del juego. La historia de Gundam Breaker 4 peca de superficial en algunos momentos, con conflictos que se resuelven de manera sencilla y subtramas que quedan en el olvido. Adicionalmente, la ausencia de un avatar personalizable resta inmersión. Esto debido a que nuestro jugador se ve representado por su Gunpla, lo cual desemboca en momentos dramáticos que se ven opacados por lo cómico que se ve nuestro Gundam reaccionando con gestos humanos.

Gundam Breaker 4 es una satisfactoria evolución de la fórmula original

En nuestra reseña de Gundam Breaker 4 conocerán si vale o no la pena.

Antes de adentrarnos en la jugabilidad de Gundam Breaker 4 queremos dejar claro que este es un juego para un público más casual. Así que —a pesar de haber mejorado enormemente en comparación a la anterior entrega— la jugabilidad de Gundam Breaker 4 es divertida, dinámica, pero difícilmente se acerca a la profundidad y complejidad de juegos como Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxiboost On (Reseña). En esta ocasión, Crafts & Meister —responsables del desarrollo del juego— han centrado la experiencia del jugador de Gundam Breaker 4 dos pilares fundamentales. El primero es la personalización profunda de nuestro Gunpla. Mientras tanto, el segundo pilar es —como decíamos anteriormente— un sistema de combate dinámico y satisfactorio.

El camino en busca de construir el Gunpla perfecto

La pasión por los Gunpla esta muy presente en cada batalla de Gundam Breaker 4.

La personalización es el corazón de Gundam Breaker 4. El juego cuenta con más de 250 kits base y la posibilidad de personalizar 11 partes diferentes del Gunpla. En Gundam Breaker 4 podemos mezclar y combinar piezas de diferentes Mobile Suits —provenientes de series de ‘anime’, ‘manga’ o modelos originales que solo salen a la venta como Gunpla—. Desde ambos brazos y piernas, hasta cabezas y una amplia variedad de armas, para crear un Mobile Suit único que pueda reflejar nuestro estilo de juego y gustos.

Cada parte tiene un impacto directo en las estadísticas y habilidades de nuestro Gunpla. Esto nos permite crear ‘builds’ especializadas en combate cuerpo a cuerpo, ataques a distancia o una combinación equilibrada. En este sentido, Gundam Breaker 4 destaca aún más. Ya que, una de las novedades más interesantes es la posibilidad de personalizar ambos brazos de forma independiente. Gracias a esto podemos equipar diferentes armas y escudos en cada brazo, abriendo un abanico de estrategias y combos únicos.

Posibilidades casi infinitas

La personalización no se limita solo a las partes. En Gundam Breaker 4 podremos pintar cada pieza con una amplia gama de colores e incluso aplicar calcomanías para que nuestro Gunpla sea más original.

Las partes que recolectamos a través de las diferentes misiones o enfrentamientos de Gundam Breaker 4 tienen diferentes niveles de rareza, que influyen en su poder y en la cantidad de ranuras disponibles para bonificaciones permanentes o destrezas EX y OP. A medida que avanza en el juego, podemos desbloquear la «síntesis» que es una mecánica para «evolucionar» las partes y aumentar su rareza para desbloquear aún más opciones de personalización.

El sistema de síntesis nos permite combinar —o fusionar— partes para transferir o heredar rasgos y habilidades entre ellas. De esta manera tenemos control total sobre las características de nuestro Gunpla. Con la síntesis podremos potenciar atributos específicos, como la velocidad, la potencia de ataque o la resistencia, de las partes, para poder adaptar aún más a nuestro Gunpla al estilo de juego que busquemos. Sumado a esto tenemos los modos Foto, Galeria y Diorama. Este último permite crear escenas elaboradas con nuestros Gunpla, ajustando poses, fondos, efectos especiales y mucho más.

Un combate dinámico, intuitivo y muy adictivo

Además del modo historia, en Gundam Breañker 4 podrmeos enfrentarnos a formidables oponentes en línea o en el modo Cazarrecompensas y aventura.

Ahora que tenemos bien claro todas las herramientas y posibilidades que Gundam Breaker 4 nos da para crear nuestro Gunpla es momento de llevarlo al campo de batalla. El combate en Gundam Breaker 4 es rápido, fluido, lleno de acción y muy fácil de entender. El nuevo sistema de doble empuñadura nos permite equipar dos armas cuerpo a cuerpo y dos armas a distancia al mismo tiempo. Teniendo esto en cuenta ya podemos imaginar que las posibilidades de crear combos devastadores son bastante amplias.

Además de las armas que tenemos equipadas en nuestros brazos, en Gundam Breaker 4 contamos con una serie de habilidades ligadas a partes y piezas que se le anexan a nuestro Gunpla. Estas son las habilidades EX y OP. Las EX son poderosas habilidades especiales que se cargan durante la batalla, de estas solo podremos tener activas para uso en batalla un máximo de cuatro. A diferencias de las EX, podremos equipar a nuestro Gunpla un total de ocho habilidades que ofrecen utilidades como mejoras de combate o armas adicionales.

Vale o no la pena Gundam Breaker 4

Si completamos las misiones en rango S, las recompensas mejoras drasticamente.

La estructura de Gundam Breaker 4 se basa en completar misiones. Las misiones varían, desde la eliminación total de enemigos —aunque la mayor parte del tiempo basta con eliminar al objetivo principal— hasta la defensa de puntos estratégicos. Sin embargo, las misiones se vuelven repetitivas.

Los enfrentamientos con los enemigos gigantes (PG) nos obligan a adaptar nuestra estrategia para así poder mejorar las recompensas.

Afortunadamente, la emoción de recolectar partes de enemigos derrotados, la posibilidad de conseguir piezas raras y los enfrentamientos con los enemigos gigantes (PG) —junto con el desarrollo de la historia— mantienen el interés en el jugador.

Reseña hecha con una copia digital de Gundam Breaker 4 para Steam brindada por Bandai Namco Latinoamérica. El juego también está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch.