¿Vale la pena usar el servicio de juegos retro Antstream Arcade para PlayStation en Colombia?

En caso de que no lo conozcan, Antstream Arcade es un servicio por suscripción que nos permite jugar más de 1300 juegos retro o estilo retro mediante ‘streaming’. Ya estaba disponible para plataformas Xbox y para PC, pero —como anunciamos recientemente— finalmente llegó a PS4 y PS5. GamerFocus recibió una suscripción de reseña y pudimos probar este servicio desde Colombia para ver si vale la pena.

Lo primero que tienen que entender es que al instalar Antstream Arcade no están instalando el millar de juegos que incluye en su plataforma. Este servicio es similar a otros como Claro Gaming Cloud que hacen ‘streaming’ a nuestras pantallas. Mejor dicho, es como Netflix que no descarga las películas sino que las reproduce directamente de Internet.

¿Cómo funciona este servicio?

Al seleccionar uno de los juegos entre la numerosa lista que nos ofrecen, la plataforma carga el juego en un servidor remoto y lo muestra directamente en nuestra pantalla.

La consola y el servicio solo están sirviendo de intermediario entre el servidor en el que se está ejecutando el juego y nosotros. Esto no es nada nuevo, pero siempre ha habido preocupación sobre el ‘lag’ o retraso que estos juegos pueden presentar al ejecutarse de esta manera. En otros servicios hemos visto que hay una corta pero notable espera entre el momento en que presionamos un botón y el momento en que la acción se muestra en pantalla. ¿Pasa lo mismo con esta nueva plataforma?

¿Se puede usar Antstream Arcade en Colombia?

Cuando recibimos el código nos sorprendimos al descubrir que este servicio no está disponible oficialmente para nuestro país. No lo van a encontrar en la tienda de PlayStation para Latinoamérica. Sin embargo, es común que muchos jugadores en la región usen cuentas estadounidenses o europeas para aprovechar ciertas ofertas, comprar juegos con más facilidad o acceder a títulos que no llegan aquí, así que no hubo problema para instalar la aplicación y activar la suscripción.

Basicamente, lo que queremos decir es que si están interesados es suscribirse a Anstream Arcade desde Colombia, les recomendamos usar una cuenta estadounidense.

El problema del ‘lag’ al jugar desde Colombia

Probamos Anstream Arcade con una conexión a internet cableada de 400 MB en PS5, pero no fue suficiente para ofrecernos una experiencia fluida. En todos los juegos que probamos notamos algo de ‘lag’ que los hacía menos disfrutables y en algunos casos, injugables. Marcar un ‘poder’ en un juego de pelea era una tarea complicada y no importa lo rápido que reaccionáramos a los movimientos del rival, las fracciones de segundo de lag eran suficientes para hacernos perder.

La distancia física entre el cliente y los servidores es algo que puede afectar el servicio y no nos cabe duda que esta es una de las razones por las que el servicio de Antstream Arcade no está disponible oficialmente en Colombia. Es muy posible que si juegan desde Estados Unidos u otros países del primer mundo en los que si tienen servidores, el ‘lag’ no sea un problema en absoluto.

Los juegos

Es una lástima que este servicio no funcione perfectamente en nuestro país porque tiene un listado lleno de verdaderos tesoros entre su lista de más de 1300 juegos. Es verdad que hay algo de basura allí y algunas obras realmente bizarras (nos llamó mucho la atención un juego de plataformas 2D inspirado en las obras de Jane Austen). Encontramos juegos de LucasArts para SNES, clásicos de pelea de SNK, una gran cantidad de juegos de puzles, disparos y acción para arcades. Pero las verdaderas joyas fueron los títulos para consolas y computadores viejos como Spectrum y diferentes versiones de Atari.

Pueden encontrar la lista completa de juegos disponibles aquí.

Si son amantes de los juegos retro que se encuentran en Estados Unidos u otro país oficialmente soportado, puede valer mucho la pena este servicio. Además, los sistemas de multijugador, torneos y retos que pone diariamente pueden ser divertidos y ayudarnos a descubrir cosas que ni siquiera sabíamos que existían. Tristemente, no les recomiendo suscribirse a Antstream Arcade desde Colombia usando una cuenta de otro país, incluso con las mejores conexiones posibles a Internet van a tener una experiencia suboptima.