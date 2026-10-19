Valeri (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Si el desacatador de normas se escapa del trabajo para irse de aventuras, su guardian asignado no debe estar muy atrás. En la versión 7.2 de Genshin Impact también llega Valeri y en esta guía vamos a ver cómo hacerle un ‘build’ con sus mejores armas, equipo, conjuntos de artefactos, recoger sus materiales de mejora, etc.

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Toda la información que tenemos aquí está basada en la beta y es posible que cambie en la versión final.

Cómo conseguir a Valeri

Los primeros banners con este personaje estarán listos en el parche de actualización a la versión 7.2 que llega en la noche del martes 3 de noviembre de 2026 para Latinoamérica y en la mañana del miércoles 4 para España.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Valeri es uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Valeri podría ser agregado al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – Táctica de Guardia: Espada y escudo

Normal – Realiza hasta tres ataques consecutivos con espada.

Realiza hasta tres ataques consecutivos con espada. Cargado – Consume Aguante para saltar hacia delante y golpear el suelo, infligiendo Daño Físico a los enemigos cercanos. Cuando Valeri tenga al menos 40 pts. de energía de choque, la consumirá toda para realizar el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa.

Consume Aguante para saltar hacia delante y golpear el suelo, infligiendo Daño Físico a los enemigos cercanos. Cuando Valeri tenga al menos 40 pts. de energía de choque, la consumirá toda para realizar el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa. Descendente – Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Mortero directo: Bombardeo a quemarropa – Al ejecutar un Ataque Cargado cuando tenga al menos 40 pts. de energía de choque, la consumirá toda para realizar este Ataque Cargado especial, el cual inflige Daño Electro en el AdE frente a sí mismo y otorga 15 cargas de orden expeledora. Durante 0.8 s después de usar la Habilidad Elemental, Defensa ofensiva: Asedio blindado, o la Habilidad Definitiva, Fuego concentrado: Salva de electrometralla, si Valeri tiene al menos 40 pts. de energía de choque, su siguiente Ataque Normal se transformará en el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa.

Orden expeledora: Un efecto especial que obtiene Valeri tras ejecutar su Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa. Si Valeri se encuentra en el estado de esplendor: Superconductor Estelar, cuando los personajes en uso cercanos del equipo inflijan Daño Electro considerado como daño de Superconductor Estelar con sus Ataques Normales, Cargados o Descendentes, o con sus Habilidades Elementales o Definitivas, se consumirá una carga de orden expeledora para aumentar el daño infligido en función del ATQ de Valeri. Si no se encuentra en el estado de esplendor: Superconductor Estelar, cuando los personajes en uso cercanos del equipo inflijan Daño Electro con sus Ataques Normales, Cargados o Descendentes, o con sus Habilidades Elementales o Definitivas, se consumirá una carga de orden expeledora para aumentar el daño infligido en función del ATQ de Valeri. Al golpear a varios enemigos a la vez con un mismo Daño Electro, se consumirán cargas de orden expeledora en función de la cantidad de enemigos golpeados.

Habilidad elemental – Defensa ofensiva: Asedio blindado

Alza su escudo y esprinta hacia delante para infligir Daño Electro en el AdE, obtener 40pts. de energía de choque y crear un escudo electrificado. La absorción de daño de dicho escudo varía en función del ATQ de Valeri y tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Electro.

Energía de choque es una energía especial que usa Valeri para fortalecer sus capacidades de combate. Su límite inicial es de 100 pts. Cuando tenga al menos 40 pts. de energía de choque, podrá realizar el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa. Valeri puede obtener energía de choque al usar su Habilidad Elemental o cuando, una vez que se haya desbloqueado el talento pasivo “En compañía de un bombardeo”, los ataques Electro de los personajes en uso cercanos del equipo golpeen a un enemigo durante la Habilidad Definitiva, Fuego concentrado: Salva de electrometralla.

Habilidad definitiva – Salva de electrometralla

Inflige Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos y lanza hacia el aire un misil de electrometralla. El misil de electrometralla se dividirá en una gran cantidad de proyectiles que caerán al suelo e infligirán Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos.

Habilidades pasivas

Aumenta en un 25% las recompensas de las expediciones de 20 h en Snezhnaya. Cuando Valeri se encuentra dentro de un campo estrellapolar, entrará en estado de esplendor: Superconductor Estelar.

En compañía de un bombardero (Nivel 20+) – Mientras cae el misil de electrometralla de la Habilidad Definitiva, Fuego concentrado: Salva de electrometralla, cuando los demás personajes en uso cercanos del equipo golpeen a un enemigo con ataques Electro, Valeri obtendrá 5 pts. de energía de choque. Tras cada uso de la Habilidad Definitiva, se puede obtener un máximo de 80 pts. de energía de choque de esta forma.

Asalto a la brecha defensiva (Nivel 60+) – Fortalece la orden expeledora, de manera que, en función de la energía de choque consumida al ejecutar el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa, cada punto de energía de choque consumido aumentará aún más el bono de daño otorgado por la orden expeledora. Si Valeri se encuentra en estado de esplendor: Superconductor Estelar, cada punto de energía de choque consumido aumentará el bono de daño de la orden expeledora en una cantidad equivalente al 0.9% del ATQ de Valeri. Si no se encuentra en estado de esplendor: Superconductor Estelar, cada punto de energía de choque consumido aumentará el bono de daño de la orden expeledora en una cantidad equivalente al 0.3% del ATQ de Valeri.

Mejores armas para un ‘build’ de Valeri

La mejor arma para Valeri es la vieja espada de cinco estrellas Rompemontañas gracias a su aumento de ATQ basado en el uso de escudos.

Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%.

Si no tienen esta espada, otras buenas armas para un build de Valeri en Genshin Impact pueden ser:

Fuente de ignición (4★) – Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ del portador de esta arma aumenta en un 16% durante 12 s. Tras causar una reacción de Destello Estelar, el daño de Destello Estelar del portador aumenta en un 16% durante 12 s. Estos efectos se pueden activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Calamidad de Eshu (4★) – Cuando el personaje está protegido por un escudo, el daño de su Ataque Normal y Cargado aumenta en un 20%, y la Prob. CRIT de ambos ataques aumenta en un 8%.

Kagotsurube Isshin (4★) – Al golpear a un enemigo con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, se crea una ráfaga de viento cortante que inflige un Daño en el AdE equivalente al 180% del ATQ y aumenta en un 15% el ATQ durante 8 s. Este efecto solo se puede activar una vez cada 8 s.

Si no tienen ninguna de estas armas, equipen a Valeri con la mejor arma posible entre las que tengan y ajusten el resto del equipo y ‘build’ para sacarle provecho.

Mejor composición de equipo para Valeri en Genshin Impact

Valeri está hecho a medida de Mitya para servirle de apoyo. Si tienen a Odette ella es perfecta para acompañarles y Qiqi se presta como una buena sanadora.

Si están usando a Mitya, otros personajes que podemos tener en consideración pueden ser Viajera Cryo para reacciones estelares, Kuki Shinobu para sanar y Escoffier para apoyar a Odette. Todos estos equipos se benefician mucho del arma Corazón del invierno (4★) si la tienen equipada en Mitya.

Si no tienen a Mytia, Valeri puede ser muy buen escudero de otros DPS Electro como Varesa, Cyno y otros.

Como siempre decimos, estas son solo recomendaciones. Pueden hacer un buen build para Valeri usando los personajes que quieran, pero elijan con cuidado sus armas y artefactos para que le saquen provecho. Es posible que en el futuro lleguen nuevos personajes que también hagan un buen equipo con él.

Mejores conjuntos de artefactos

El conjunto Corazón forjado se puede encontrar en el Dominio de la bendición: Erosión glaciar de Snezhnaya es el mejor para Valeri

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: Cuando el personaje cause la reacción de Superconductor Estelar o Torbellino Estelar, o cuando inflija directamente daño de dichas reacciones, su ATQ aumenta en un 12% y otorga a los personajes cercanos del equipo una bonificación de aumento de daño de Superconductor Estelar y Torbellino Estelar del 50% durante 12 s. Este efecto es único, no se puede acumular con el de otros conjuntos de artefactos del mismo tipo y se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso.

El conjunto Desilusión Congelada en las Sombras que se consigue en el Dominio de la bendición: Festín floral de Mondstadt también resulta útil equipado en él.

Dos piezas : ATQ +18%.

: ATQ +18%. Cuatro piezas: El daño infligido por la reacción de Superconductor aumenta en un 80%, y el de la reacción de Superconductor Estelar aumenta en un 40%. Cuando el portador de este conjunto de artefactos ataca a un enemigo afectado por Superconductor o Superconductor Estelar, la Prob. CRIT de dicho ataque aumenta en un 16%.

Aparte de estos, cualquier conjunto de equipo que aumente el ataque o se beneficie del uso de escudos puede servir.

Constelaciones

Si Valeri les sale varias veces su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

C1 – Secuencia de represión continua: Tras ejecutar el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa, Valeri recupera 6 pts. de Energía Elemental. Al realizar dicho Ataque Cargado, por cada 10 pts. de energía de choque consumidos por encima de los 40 pts., Valeri recuperará 1.5 pts. de Energía Elemental adicionales. Cada vez que ejecute el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa, Valeri podrá recuperar hasta 15 pts. de Energía Elemental de esta forma. Este efecto solo se puede activar una vez cada 15 s. Además, cada vez que se entre en combate, la primera vez que Valeri use su Habilidad Elemental, Defensa ofensiva: Asedio blindado, obtendrá una cantidad adicional de energía de choque equivalente al 150% de la cantidad original.

C2 – Formación de carga acompañante: Tras usar la Habilidad Elemental, Defensa ofensiva: Asedio blindado, la Maestría Elemental de todos los personajes cercanos del equipo aumenta en 100 pts. durante 18 s. Además, al estar bajo la protección del escudo electrificado, si Valeri tiene el máximo de energía de choque, al activar un efecto que otorgue energía de choque, en vez de obtener dicha energía, la absorción de daño del escudo electrificado aumentará en una cantidad equivalente al 8% del ATQ de Valeri por cada punto de energía de choque excedente. Como máximo, se pueden convertir 20 pts. de energía de choque excedente de esta forma.

C3 – Cautela de combate cuerpo a cuerpo: Aumenta el nivel de habilidad del Ataque Normal Táctica de guardia: Espada y escudo +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C4 – Tenacidad inquebrantable: Aumenta en 30 pts. el límite máximo de energía de choque, y en un 30% su eficiencia de obtención. Además, fortalece el efecto del talento de ascensión En compañía de un bombardeo, de manera que, después de usar la Habilidad Definitiva, se podrán obtener hasta 104 pts. de energía de choque por medio de dicho talento. Es necesario desbloquear el talento de ascensión En compañía de un bombardeo.

C5 – Voluntad devastadora: Aumenta el nivel de habilidad de Defensa ofensiva: Asedio blindado +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

C6 – Podería rompefilas: Fortalece el Ataque Cargado especial Mortero directo: Bombardeo a quemarropa y el misil de electrometralla de la Habilidad Definitiva, Fuego concentrado: Salva de electrometralla, de manera que el daño infligido aumenta en un 100% y, tras golpear a un enemigo, la Prob. CRIT del Daño Electro que reciba dicho enemigo aumentará en un 10% durante 7 s. Si el Daño Electro recibido es de Superconductor Estelar, su Daño CRIT también aumentará en un 40%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Valeri en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Valeri

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista Vajrada 3x Lumiesquirla etérea 3x Artemisia feerica 20.000 40+ 3x Fragmento de Amatista Vajrada 15x Lumiesquirla etérea 10x Artemisia feerica 2x Cola cercenada del Surcacielos 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista Vajrada 12x Quiebracristal etéreo 20x Artemisia feerica 4x Cola cercenada del Surcacielos 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista Vajrada 18x Quiebracristal etéreo 30x Artemisia feerica 8x Cola cercenada del Surcacielos 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista Vajrada 12x Petreoescama etérea 45x Artemisia feerica 12x Cola cercenada del Surcacielos 100.000 80+ 6x Amatista Vajrada 24x Petreoescama etérea 60x Artemisia feerica 20x Cola cercenada del Surcacielos 120.000

La Amatista Vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa Abismática – Tipo I, Susurrador de Pesadillas de las Profundidades Insondables, Autómata Fuentenigma – Máquina configuracional, Puñopato, Regisvid Electro, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel de Mar Perlamilenario, León quimérico alado, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Todopoderosa Narukami y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipóstasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa Abismática – Tipo I, Susurrador de Pesadillas de las Profundidades Insondables, Autómata Fuentenigma – Máquina configuracional, Puñopato, Regisvid Electro, Protodragarto Geo, Dragarto de las profundidades, Corcel de Mar Perlamilenario, León quimérico alado, Stormterror, Nobile, Azhdaha, Todopoderosa Narukami y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etérea se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Artemisia feerica se puede encontrar en Snezhnaya (nuevas zonas de la versión 7.2).

se puede encontrar en Snezhnaya (nuevas zonas de la versión 7.2). El objeto Cola cercenada del Surcacielos se consigue derrotando al jefe León quimérico alado de nivel 30 o superior en Snezhnaya.

Guía de materiales de mejora de talentos de Valeri

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Valeri. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la gloria 6x Lumiesquirla etérea 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la gloria 3x Quiebracristal etéreo 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la gloria 4x Quiebracristal etéreo 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la gloria 6x Quiebracristal etéreo 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la gloria 9x Quiebracristal etéreo 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la gloria 4x Petreoescama etérea 120.000 Mora 1x Resina falsa Nivel 8 6x Filosofía de la gloria 6x Petreoescama etérea 260.000 Mora 1x Resina falsa Nivel 9 12x Filosofía de la gloria 9x Petreoescama etérea 450.000 Mora 2x Resina falsa Nivel 10 16x Filosofía de la gloria 12x Petreoescama etérea 700.000 Mora 2x Resina falsa 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la Gloria se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios.

se obtienen en el Dominio de la maestría: Contemplación conjunta, como recompensas de algunas misiones, en cofres y en el evento Torneo de expedicionarios temerarios. Los objetos Lumiesquirla etérea, Quiebracristal etéreo y Petreoescama etérea se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Hadas Dermiscristalinas de diferentes niveles en Snezhnaya. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Resina falsa se obtiene al derrotar al jefe semanal El Doctor de nivel 70 o más en Dominio de la Reminiscencia: Crepúsculo del Hereje en Nod Krai o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Valeri.

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Valeri en Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.

Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games.