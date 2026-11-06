Valor Mortis – Reseña (PS5)

Es fácil entender por qué los juegos tipo ‘soulslike’ siguen siendo tan atractivos. Estos títulos que imitan ciertos elementos popularizados por Demon’s Souls y Dark Souls —alta dificultad, recursos que deben recuperarse tras morir, enemigos que reaparecen tras usar un punto de restauración, etc.— apelan a los amantes de un buen reto en una época en la que la percepción es que “los juegos se han vuelto demasiado fáciles”. Pero también parece haber cierta saturación debido a la gran cantidad de juegos de este tipo que han salido en los últimos años.

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Si un nuevo ‘soulslike’ quiere triunfar, debe buscar la forma de destacarse entre la competencia ya sea mediante nuevas ideas mecánicas, una estética llamativa o algo más que lo haga especial. Vamos a descubrir si Valor Mortis —el nuevo juego de los creadores de Ghostrunnner— es uno de esos títulos.

Estamos en una versión alternativa de comienzos del siglo XIX en la que Napoleón ganó la batalla de Waterloo y su guerra de conquista se extendió por el este de Europa gracias al uso de un ejército que no podía morir. Sus soldados se convirtieron en monstruosidades sin voluntad que lo único que hacen es luchar en nombre de su líder. En medio de todo esto, un soldado llamado William revive y comienza a avanzar por los campos de batalla arrasados enfrentando a las criaturas y tratando de descubrir cómo adquirió el emperador tal poder.

Hay dos grandes diferencias entre Valor Mortis y la gran mayoría de juegos tipo ‘soulslike’. la perspectiva en primera persona y su concepto de historia alterna. Sin embargo ninguno de los dos es precisamente original. Juegos indies como FlyKnight y Mohrta ya habían adaptado las mecánicas de Dark Souls a la primera persona y el subestimado Steelrising ya había llevado este subgénero a una versión alternativa del pasado de Francia. Eso sí, la obra de One More Level es mucho más ambiciosa y está mucho más pulida a nivel técnico.

El control de este juego se siente particularmente bien. El protagonista se mueve a muy buena velocidad, los golpes transmiten muy bien su impacto y el ‘parry’ es muy satisfactorio. Aunque hay armas de fuego y poderes aparentemente mágicos, las espadas son nuestro principal medio de ataque y hay enfrentamientos que se sienten como una elaborada coreografía de bloqueos, ataques y contraataques. También hay secciones de ‘parkour’ en las que corremos por las paredes y realizamos saltos imposibles que recuerdan a la anterior obra de sus creadores.

Esa combinación de mecánicas permite que los niveles tengan un buen equilibrio entre la exploración, el combate y otras ideas un poco menos ortodoxas como secciones en las que vamos a alta velocidad en el carro de una mina o momentos de sigilo en uno de los últimos niveles. También trata de introducir esa variedad en las batallas contra jefes usando ideas tan curiosas como la quijotesca batalla contra un molino de viento en el que tenemos que usar las características del escenario para movernos a su alrededor y evadir sus ataques.

Visualmente también luce bastante bien. El ‘horror corporal’ logrado en los diseños de enemigos —especialmente aquellos que muestran fusiones de varias personas— es tan grotesco y aterrador como pretende ser y las formaciones orgánicas que pueblan los escenarios refuerzan la sensación de un mundo real destruido por algo antinatural. A nivel temático, Valor Mortis busca representar los horrores de la guerra mostrando cómo los seres humanos pueden convertirse en verdaderos monstruos al volverse soldados bajo el mando de hombres arrogantes y la forma en que el valor de la vida se reduce al de meras herramientas y cifras. La estética del juego cumple muy bien con esa meta, pero falla un poco a la hora de presentar su narrativa.

El elemento que más me intrigaba de Valor Mortis cuando comencé a jugarlo era su historia y es por eso que a pesar de sus múltiples aspectos positivos, no quedé feliz cuando finalmente solté el control. La trama y la forma en que desarrolló múltiples aspectos de su narrativa me dejaron profundamente decepcionado. Lo que más me molestó fue la forma en que presentó ideas muy llamativas sobre los orígenes de la plaga y elementos sobrenaturales para dejarlos completamente abandonados.

Es normal que los ‘soulslikes’ tengan narrativas ambiguas que los mismos jugadores deben “armar” para que tengan sentido, pero eso no es lo que está pasando aquí. No hay “pistas” ni narrativa ambiental al respecto sino elementos sueltos que nunca desarrolla. Además, la forma en que William se va desilusionando de la campaña militar no podría ser más aburrida. Él es uno de los personajes más genéricos y desabridos que he tenido el disgusto de controlar, tanto que hubiera preferido haber tenido otro protagonista mudo sin personalidad como la mayoría de juegos del género.

Como si fuera poco, eventualmente decide presentarnos la resistencia de las personas comunes a las atrocidades de Napoleón solo para concluir que “ambos lados son igualmente malos” como si de Bioshock Infinite se tratara. Hablando del “pequeño emperador”, el juego eventualmente nos pone frente a él, pero solo para que repita lo mismo que el protagonista viene escuchando en su cabeza desde el principio sin desarrollarlo como personaje en absoluto. Es verdad que él es una de las figuras históricas más conocidas del mundo, pero eso no es excusa para reducirlo de esta manera. Aunque se hizo mucha publicidad con el hecho de que el actor francés Vincent Cassel le pone la voz, no es una gran actuación.

Otro elemento de Valor Mortis del que quiero quejarme son sus ‘bugs’. Varias veces me quedé atrapado en la geografía de los escenarios o ví cómo le pasaba a los enemigos. Una vez “caí” atravesando el suelo en medio de la batalla contra un jefe. También siendo que el sistema de “poderes” o transmutaciones que usan necroglobina está muy desaprovechado y a pesar de la variedad de armas y enemigos, el combate puede llegar a hacerse repetitivo debido a que el juego dura unas cuantas horas más de lo que debería: entre 20 y 25.

En conclusión, creo que Valor Mortis es un muy buen juego con un sistema de combate que resulta divertido la mayor parte del tiempo, un nivel de reto muy acertado, excelente diseño de niveles y una estética muy fuerte, pero la narrativa que une todos esos elementos es demasiado irregular y eso puede afectar nuestra motivación a progresar. También es temáticamente confuso y desaprovecha sus elementos históricos.

Los fanáticos de los ‘soulslike’ definitivamente van a encontrar una buena experiencia aquí, pero no es el juego definitivo del género.

Reseña hecha con una copia digital de Valor Mortis para PlayStation 5 provista por Lyrical Games. Este juego también está disponible para Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.